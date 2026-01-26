Відомий російський гуморист зробив заяву про обстріли України

Рубрики
Російський комік, бард і продюсер серіалів "Інтерни" та "Універ" Семен Слєпаков публічно висловив осуд ударам окупаційної армії РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Семен Слєпаков (фото з відкритих джерел)
Артист, який залишив Росію навесні 2022 року, зробив репост публікації свого колеги Максима Галкіна. Той у Instagram оприлюднив фотографії з важкими наслідками російських обстрілів українських міст. У своєму дописі Слєпаков навів цитату з послання апостола Павла до римлян:
Варто зазначити, що ім’я Семена Слєпакова фігурує у базі сайту "Миротворець". Туди він потрапив через свій виступ в окупованому Сімферополі у 2018 році. Уже на другий день повномасштабної війни гуморист звернувся до кремлівського лідера Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України:
У 2023 році Міністерство юстиції Росії внесло Семена Слєпакова до реєстру так званих іноземних агентів. У відомстві це пояснили тим, що артист публічно засуджував дії російської влади щодо України, формував негативне ставлення до служби в армії та висловлював позицію, яка суперечить офіційній лінії Кремля.
