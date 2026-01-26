Відомий російський гуморист зробив заяву про обстріли України

Російський комік, бард і продюсер серіалів "Інтерни" та "Універ" Семен Слєпаков публічно висловив осуд ударам окупаційної армії РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Семен Слєпаков (фото з відкритих джерел)

Артист, який залишив Росію навесні 2022 року, зробив репост публікації свого колеги Максима Галкіна. Той у Instagram оприлюднив фотографії з важкими наслідками російських обстрілів українських міст. У своєму дописі Слєпаков навів цитату з послання апостола Павла до римлян:

"Ті, хто за цим стоїть, ховаються за безликими формулюваннями на кшталт "виморожування", "комплекс заходів", "вплив на інфраструктуру". Але я згадую інші слова: "...і тоді кожному буде віддано за його справами".

Варто зазначити, що ім’я Семена Слєпакова фігурує у базі сайту "Миротворець". Туди він потрапив через свій виступ в окупованому Сімферополі у 2018 році. Уже на другий день повномасштабної війни гуморист звернувся до кремлівського лідера Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України:

"Як думаєте, що відчули б улюблені нами діячі культури, якби побачили те, до чого ми всі зараз прийшли? Що б відчув Михайло Михайлович Жванецький, який виріс в Одесі і з яким ви особисто дружили і твори якого напевно дуже любите? Він проводив кожне літо в Одесі аж до самої смерті. Як би на це подивився Володимир Семенович Висоцький, пісні якого ви напевно знаєте напам'ять, а фільм "Місце зустрічі змінити не можна" з легкістю можете цитувати? Юрій Нікулін, Євген Леонов, Георгій Віцин, Андрій Миронов, Анатолій Папанов, Ельдар Рязанов, Володимир Меньшов, Леонід Гайдай, Олег Даль? Багато з них були фронтовиками і боролися з фашистами пліч-о-пліч з українцями", — сказав гуморист.

У 2023 році Міністерство юстиції Росії внесло Семена Слєпакова до реєстру так званих іноземних агентів. У відомстві це пояснили тим, що артист публічно засуджував дії російської влади щодо України, формував негативне ставлення до служби в армії та висловлював позицію, яка суперечить офіційній лінії Кремля.

