Известный спортсмен заявил, что женится во второй раз

Знаменитый боксер и тренер по фитнесу Вячеслав Узелков шокировал своих фанатов неожиданной новостью. Об этом пишет ТСН.

Вячеслав Узелков (фото из открытых источников)

На днях он сообщил, что вскоре женится во второй раз. Об изменениях в личной жизни Вячеслав написал в социальных сетях, общаясь со своими виртуальными друзьями на своей странице. Они спросили, куда девался тяжеловес, чем занимался, как его дела сейчас. Спортивная знаменитость дала краткий ответ на вопрос: "Я женюсь".

Он больше не оговорился, кто его новая жена, не сказал на когда назначено это торжество, так же не написал о других интересных подробностях. К своему посту добавил черно-белое фото, на котором целуются дети.

Еще осенью 2021 года боксер сообщил, что у него новые отношения. Он рассказал, что знаком с ней уже давно, что любимой "чуть больше 30 лет", но вместе они еще не проживают. Именно тогда знаменитый спортсмен написал, что когда-то он всем говорил, как безумно любит. Но сейчас о его новом увлечении никто не будет знать, он настоял, чтобы скрывать отношения с новой избранницей.

При этом Вячеслав Узелков 22 года был женат на фитнес-тренерке Марине Боржемской. Пара, у которой подрастают двое детей, громко разорвала отношения в 2018 году. Боксер довольно долго скучал по любимой и сожалел об их преждевременном разводе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звезда "Сумерки" женится на медсестрой . 29-летний актер Тейлор Лотнер, получивший большую популярность благодаря фэнтезийной саге "Сумерки", решился на важный шаг. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал несколько романтических кадров со своей любимой Тэй, где делает ей предложение руки и сердца.

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