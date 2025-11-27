logo

Известный телеведущий в РФ принял решение остановить свое лечение от окологии
НОВОСТИ

Известный телеведущий в РФ принял решение остановить свое лечение от окологии

Николай Дроздов перестал принимать лечение против онкологии

27 ноября 2025, 23:41
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Известный телеведущий в РФ принял решение остановить свое лечение от окологии

Николай Дроздов (фото из открытых источников)

88-летний российский телеведущий Николай Дроздов решил прекратить лечение своего онкологического заболевания.

По данным российских пропагандистских СМИ, несколько лет назад у известного зоолога диагностировали рак предстательной железы второй стадии. Он долгое время проходил лечение, но почти не рассказывал публично о ходе болезни.

По словам жены Николая Дроздова, сейчас его состояние значительно улучшилось. Болезнь вошла в ремиссию и ведущий программы "В мире животных" принял решение отказаться от медикаментозной терапии, ограничившись приемом витаминов для поддержания здоровья.

Она также отметила, что Дроздова впереди ожидает длительный период восстановления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский ведущий и журналист Владимир Познер, в свои 90 лет, поделился своими страхами в интервью для российского журнала Forbes. Он признался, что больше всего боится ослепнуть и потерять рассудок. Познер отметил, что ему сложно представить свою жизнь в темноте, и он не хотел бы жить, не осознавая своего безумия, находясь под наблюдением и считая себя нормальным, в то время как другие сочтут его безумным.

Ведущий также отметил, что хотя он дважды боролся с раком, этот страх его не беспокоит так, как другие. Среди других страхов Познера — страх перед акулами, по его словам, присутствовавший у него всегда, независимо от возраста.

"Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошел с ума: меня куда-то уведут и запереют. Я буду думать, что я нормальный, а все сочтут, что я безумный — вот этого я боюсь, есть такой. и боялся давно – не потому, что мне 90 лет, а меня это давно пугало. Я боюсь акул, как вы знаете, независимо от возраста", – говорит он.



