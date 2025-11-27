Відомий телеведучий в РФ прийняв рішення зупинити своє лікування від окології

88-річний російський телеведучий Микола Дроздов вирішив припинити лікування свого онкологічного захворювання.

Микола Дроздов (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських ЗМІ, кілька років тому у відомого зоолога діагностували рак передміхурової залози другої стадії. Він тривалий час проходив лікування, але майже не розповідав публічно про перебіг хвороби.

За словами дружини Миколи Дроздова, нині його стан значно покращився. Хвороба увійшла в ремісію, і ведучий програми "У світі тварин" ухвалив рішення відмовитися від медикаментозної терапії, обмежившись прийомом вітамінів для підтримки здоров’я.

Вона також зазначила, що на Дроздова попереду очікує тривалий період відновлення.

