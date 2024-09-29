Известный украинский 54-летний актер дважды получил повестку

Известный украинский актер Владимир Николаенко, известный по роли в сериале "Последний москаль", рассказал о своем опыте с мобилизацией во время войны. Артист дважды получал повестку и был призван в 54 года. После вручения повестки ему дали три дня отсрочки, чтобы попрощаться с родными, а затем отправили в воинскую часть в Чернигове.

Владимир Николаенко (фото из открытых источников)

Однако когда в Чернигове узнали о возрасте Николаенко, его вместе с другими мужчинами старшего возраста вернули обратно в Киев в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В Киеве актеру вручили еще одну повестку и направили в другую воинскую часть. Однако там артиста не взяли на службу.

"Меня спросили: "Сколько лет?" Отвечаю: "54". Маша рукой – вправо. И со мной там оказались еще несколько товарищей моего возраста. , значит, пойдете в другую. Вот вам еще одна повестка". Но и там меня не взяли", — рассказал Николаенко в интервью Oboz.ua.

В конце концов после месяца таких "каруселей" и эмоционального напряжения артиста вернули в театр. Сейчас у Владимира Николаенко есть бронь от мобилизации, что позволяет ему продолжать работать.

Актер признался, что этот опыт был непростым не только ему, но и его жене, поскольку их сын уже находится на службе и защищает Украину от российской агрессии.

"Очень непросто это пережила жена, потому что к тому времени уже находился на службе наш сын, а теперь – еще и за меня волнуйся. Говорила мне: "От переживаний подкашиваются ноги". Однако у меня не было мыслей, что надо избежать службы или что-то подобное. Но впоследствии меня вернули в театр, сейчас имею бронь", — поделился Николаенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный актер ответил, почему он не ушел на фронт. Актер Тарас Цымбалюк , известный по сериалу "Крипосна", прокомментировал критику, которую получает из-за того, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку. Во время подкаста с блоггером Алиной Шаманской он отметил, что действительно сталкивается с немалым количеством критики в свой адрес, однако уже не обращает на это внимания.