Известный украинский актер из сериала "Поймать Кайдаша" работает таксистом: какие отзывы

Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя", подрабатывает таксистом. Это выяснилось после того, как в сети появились скриншоты профиля актера на популярном сервисе такси.

Роман Ясиновский. Фото: facebook.com/luidgu

Пользователь Threads опубликовала скриншот из приложения, где виден профиль Романа Ясиновского. По данным сервиса, актер работает водителем уже более трех лет и совершил около 4783 поездок.

"Шанс, что твоим водителем в такси будет актер Роман Ясиновский, низкий, но никогда не равен нулю", — говорится в сообщении автора сообщения.

Роман Ясиновский работает водителем такси

Публикация в Threads быстро разошлась соцсетями. Часть пользователей увлекается тем, что известный актер не отказывается от дополнительной работы и открыто живет обычной жизнью. Однако другие обращают внимание на финансовое состояние украинских художников и состояние индустрии в целом.

Среди комментариев были следующие: "Имеет полное право говорить, что такси – это для души"; "Обидно, что актеры должны работать водителями в уклоне, а не зарабатывать достаточно в актерстве, чтобы обеспечить свою семью"; "Так грустно, что талантливые украинские актеры не зарабатывают достаточно и вынуждены подрабатывать в такси"; "Ну, и шо. Нормальный, адекватный мужчина, зарабатывающий средства, чтобы обеспечивать семью".

Впоследствии на сообщение отреагировал сам Роман Ясиновский. В коротком сообщении он написал: "Ого, сколько комментариев", после чего поблагодарил пользователей за поддержку и теплые слова.

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