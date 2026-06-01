Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках

Користувачі популярного сервісу з пошуку попутників BlaBlaCar мають унікальний шанс розділити дорогу із відомим українським спортсменом та політиком. Як виявилося, відомий стронгмен активно користується платформою для міжміських поїздок.

Василь Вірастюк

Для звичайних мандрівників це стає справжньою несподіванкою, адже їхнім керманичем може виявитися легендарна особистість.

"Користуючись послугами цього сервісу, ви можете стати попутником народного депутата та найсильнішої людини планети Василя Вірастюка", — розповідають пасажири, які вже встигли зарезервувати місця в його автомобілі.

Сам зірковий водій демонструє високі стандарти сервісу під час кожної подорожі.

"Він має гарний рейтинг та багато позитивних відгуків", — зазначають у мережі, аналізуючи його персональну сторінку на платформі.

Користувачі особливо цінують пунктуальність та надійність нардепа як водія.

"Зокрема, ніколи не скасовує поїздки", — наголошують пасажири, додаючи, що подорожі з ним завжди комфортні та безпечні.

Варто підкреслити, що це спілкування є взаємно ввічливим. Сам Вірастюк також охоче ділиться враженнями про людей, які подорожують разом із ним, і регулярно лишає позитивні відгуки про своїх пасажирів після завершення маршрутів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що звістка про хрещення первістка популярної української виконавиці Аліни Гросу спровокувала бурхливе обговорення в мережі. Найбільше шанувальників вразив вибір духовної матері для немовляти. Як стало відомо, цю почесну роль довірили легендарній попдіві Ірині Білик. Така новина неабияк здивувала підписників, адже широка публіка багато років була впевнена, що артистки мають зовсім інший родинний статус.