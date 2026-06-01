logo_ukra

BTC/USD

72468

ETH/USD

1979.8

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках
commentss НОВИНИ Всі новини

Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках

Ніколи не скасовує поїздки: мережа обговорює ідеальний рейтинг водія Василя Вірастюка у BlaBlaCar

1 червня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Користувачі популярного сервісу з пошуку попутників BlaBlaCar мають унікальний шанс розділити дорогу із відомим українським спортсменом та політиком. Як виявилося, відомий стронгмен активно користується платформою для міжміських поїздок.

Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках

Василь Вірастюк

Для звичайних мандрівників це стає справжньою несподіванкою, адже їхнім керманичем може виявитися легендарна особистість.

"Користуючись послугами цього сервісу, ви можете стати попутником народного депутата та найсильнішої людини планети Василя Вірастюка", — розповідають пасажири, які вже встигли зарезервувати місця в його автомобілі.

Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках - фото 2

Сам зірковий водій демонструє високі стандарти сервісу під час кожної подорожі.

"Він має гарний рейтинг та багато позитивних відгуків", — зазначають у мережі, аналізуючи його персональну сторінку на платформі.

Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках - фото 2

Користувачі особливо цінують пунктуальність та надійність нардепа як водія.

"Зокрема, ніколи не скасовує поїздки", — наголошують пасажири, додаючи, що подорожі з ним завжди комфортні та безпечні.

Зірковий водій на BlaBlaCar: як українці подорожують разом із Василем Вірастюком та що пишуть у відгуках - фото 2

Варто підкреслити, що це спілкування є взаємно ввічливим. Сам Вірастюк також охоче ділиться враженнями про людей, які подорожують разом із ним, і регулярно лишає позитивні відгуки про своїх пасажирів після завершення маршрутів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що звістка про хрещення первістка популярної української виконавиці Аліни Гросу спровокувала бурхливе обговорення в мережі. Найбільше шанувальників вразив вибір духовної матері для немовляти. Як стало відомо, цю почесну роль довірили легендарній попдіві Ірині Білик. Така новина неабияк здивувала підписників, адже широка публіка багато років була впевнена, що артистки мають зовсім інший родинний статус.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини