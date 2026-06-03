Відомий український актор з серіалу "Спіймати Кайдаша" працює таксистом: які відгуки

Український актор театру та кіно Роман Ясіновський, відомий за ролями у серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Кохання та полумʼя", підробляє таксистом. Це з’ясувалося після того, як у мережі з’явилися скриншоти профіля актора з популярного сервісу таксі.

Роман Ясіновський. Фото: facebook.com/luidgu

Користувачка Threads опублікувала скріншот із додатку, де видно профіль Романа Ясіновського. За даними сервісу, актор працює водієм уже понад три роки та виконав близько 4783 поїздок.

"Шанс, що твоїм водієм у таксі буде актор Роман Ясіновський, низький, але ніколи не дорівнює нулю", — йдеться в повідомлені авторки допису.

Роман Ясіновський працює водієм таксі

Публікація в Threads швидко розійшлася соцмережами. Частина користувачів захоплюється тим, що відомий актор не цурається додаткової роботи та відкрито живе звичайним життям. Однак інші звертають увагу на фінансовий стан українських митців і стан індустрії загалом.

Серед коментарів були такі: "Має повне право казати, що таксі — це для душі"; "Обідно, що актори повинні працювати водіями в уклоні, а не заробляти достатньо в акторстві, щоб забезпечити свою родину"; "Так сумно, що талановиті українські актори не заробляють достатньо і вимушені підробляти в таксі"; "Ну, і шо. Нормальний, адекватний чоловік, який заробляє кошти, щоб забезпечувати родину".

Згодом на допис відреагував сам Роман Ясіновський. У короткому повідомлені він написав: "Ого, скільки коментарів", після чого подякував користувачам за підтримку та теплі слова.

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