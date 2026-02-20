Известный украинский блоггер мобилизовался в ВСУ

Украинский журналист, радиоведущий и блоггер Богдан Амосов временно исчез из публичного пространства, что вызвало беспокойство среди его подписчиков. Впоследствии он решил объяснить, что происходит в его жизни.

Как выяснилось, Амосов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время, он заверил аудиторию, что будет пытаться поддерживать связь с читателями настолько, насколько это будет возможно.

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина", — написал.

Также блоггер опубликовал фотографию, на которой он изображен в военной форме. Детали о месте службы он раскрывать не стал.

