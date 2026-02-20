logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный украинский блоггер мобилизовался в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский блоггер мобилизовался в ВСУ

Богдан Амосов показал себя в военной форме.

20 февраля 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Украинский журналист, радиоведущий и блоггер Богдан Амосов временно исчез из публичного пространства, что вызвало беспокойство среди его подписчиков. Впоследствии он решил объяснить, что происходит в его жизни.

Известный украинский блоггер мобилизовался в ВСУ

Богдан Амосов (фото из открытых источников)

Как выяснилось, Амосов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время, он заверил аудиторию, что будет пытаться поддерживать связь с читателями настолько, насколько это будет возможно.

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина", — написал.

Также блоггер опубликовал фотографию, на которой он изображен в военной форме. Детали о месте службы он раскрывать не стал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский музыкант Тарас Тополя поделился своими планами на дальнейшую жизнь и подтвердил, что не исключает возможности снова вернуться в военную службу. В интервью Blik артист объяснил, почему сейчас сосредоточен на музыкальной деятельности.

Ранее Тарас Тополь рассказывал, что проходит реабилитацию — после выполнения боевых задач у него появились проблемы с плечевыми суставами, коленями и зрением. Также певец сообщал о перенесенной операции на левом глазу. По его словам, состояние здоровья существенно улучшилось.

"Продолжаю принимать необходимые препараты — и чувствую, что состояние заметно улучшается. После операции на левом глазу восстановление прошло хорошо, зрение уже почти полностью восстановилось. Поэтому шаг за шагом возвращаюсь к активной работе. Вернулся к активной творческой деятельности, сейчас финальные приготовления к всеукраинскому туру", — отметил Тарас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости