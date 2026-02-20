Известный украинский блоггер мобилизовался в ВСУ

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинский журналист, радиоведущий и блоггер Богдан Амосов временно исчез из публичного пространства, что вызвало беспокойство среди его подписчиков. Впоследствии он решил объяснить, что происходит в его жизни.
Богдан Амосов (фото из открытых источников)
Как выяснилось, Амосов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время, он заверил аудиторию, что будет пытаться поддерживать связь с читателями настолько, насколько это будет возможно.
Также блоггер опубликовал фотографию, на которой он изображен в военной форме. Детали о месте службы он раскрывать не стал.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский музыкант Тарас Тополя поделился своими планами на дальнейшую жизнь и подтвердил, что не исключает возможности снова вернуться в военную службу. В интервью Blik артист объяснил, почему сейчас сосредоточен на музыкальной деятельности.
Ранее Тарас Тополь рассказывал, что проходит реабилитацию — после выполнения боевых задач у него появились проблемы с плечевыми суставами, коленями и зрением. Также певец сообщал о перенесенной операции на левом глазу. По его словам, состояние здоровья существенно улучшилось.