logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомий ураїнський співак після розлучення зробив заяву про повернення на фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий ураїнський співак після розлучення зробив заяву про повернення на фронт

Тарас Тополя перебував на реабілітації після служби.

29 січня 2026, 22:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Український музикант Тарас Тополя поділився своїми планами на подальше життя та підтвердив, що не відкидає можливості знову повернутися до військової служби. В інтерв’ю Blik артист пояснив, чому нині зосереджений на музичній діяльності.

Відомий ураїнський співак після розлучення зробив заяву про повернення на фронт

Тарас Тополя (фото з відкритих джерел)

Раніше Тарас Тополя розповідав, що проходить реабілітацію — після виконання бойових завдань у нього з’явилися проблеми з плечовими суглобами, колінами та зором. Також співак повідомляв про перенесену операцію на лівому оці. Наразі, за його словами, стан здоров’я суттєво покращився.

"Продовжую приймати необхідні препарати — і відчуваю, що стан помітно поліпшується. Після операції на лівому оці відновлення пройшло добре, зір вже майже повністю відновився. Тому крок за кроком повертаюся до активної роботи. Повернувся до активної творчої діяльності, зараз фінальні приготування до всеукраїнського туру", — зазначив Тарас.

Попри перенесені проблеми зі здоров’ям, артист не відкидає варіанту, за якого йому доведеться знову повернутися до служби. Він наголосив, що у разі отримання відповідного наказу від командира негайно виконає його разом із учасниками гурту "Антитіла".

"Питання не в тому, чи готовий я і музиканти групи. Питання в іншому. Будуть накази і розпорядження від командирів — ми їх виконаємо. Буде наказ — значить, "Антитіла" завершують ту діяльність, яку ми ведемо зараз, і повертаються робити те, що потрібно нашому безпосередньому командиру. Це навіть не буде обговорюватися", — підкреслив Тополя.

Тарас Тополя й надалі залишається у складі Збройних сил України, хоча з серпня 2022 року він та інші учасники гурту "Антитіла" за наказом Головнокомандувача були виведені з району бойових дій у розпорядження. 

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  відомий український виконавець Тарас Тополя, який не так давно офіційно звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу зі своєю дружиною, співачкою Оленою Тополею, несподівано емоційно відреагував на запитання, що стосувалися його особистого життя.

Тараса та Олени Тополі після 12 років спільного життя шокувала шанувальників та користувачів соцмереж. Блогер Богдан Беспалов оприлюднив інформацію про те, хто став ініціатором розриву, а також поділився ймовірними причинами цього рішення.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини