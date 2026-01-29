Відомий ураїнський співак після розлучення зробив заяву про повернення на фронт

Український музикант Тарас Тополя поділився своїми планами на подальше життя та підтвердив, що не відкидає можливості знову повернутися до військової служби. В інтерв’ю Blik артист пояснив, чому нині зосереджений на музичній діяльності.

Тарас Тополя (фото з відкритих джерел)

Раніше Тарас Тополя розповідав, що проходить реабілітацію — після виконання бойових завдань у нього з’явилися проблеми з плечовими суглобами, колінами та зором. Також співак повідомляв про перенесену операцію на лівому оці. Наразі, за його словами, стан здоров’я суттєво покращився.

"Продовжую приймати необхідні препарати — і відчуваю, що стан помітно поліпшується. Після операції на лівому оці відновлення пройшло добре, зір вже майже повністю відновився. Тому крок за кроком повертаюся до активної роботи. Повернувся до активної творчої діяльності, зараз фінальні приготування до всеукраїнського туру", — зазначив Тарас.

Попри перенесені проблеми зі здоров’ям, артист не відкидає варіанту, за якого йому доведеться знову повернутися до служби. Він наголосив, що у разі отримання відповідного наказу від командира негайно виконає його разом із учасниками гурту "Антитіла".

"Питання не в тому, чи готовий я і музиканти групи. Питання в іншому. Будуть накази і розпорядження від командирів — ми їх виконаємо. Буде наказ — значить, "Антитіла" завершують ту діяльність, яку ми ведемо зараз, і повертаються робити те, що потрібно нашому безпосередньому командиру. Це навіть не буде обговорюватися", — підкреслив Тополя.

Тарас Тополя й надалі залишається у складі Збройних сил України, хоча з серпня 2022 року він та інші учасники гурту "Антитіла" за наказом Головнокомандувача були виведені з району бойових дій у розпорядження.

