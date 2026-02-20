Відомий український блогер мобілізувався до ЗСУ

Український журналіст, радіоведучий і блогер Богдан Амосов тимчасово зник із публічного простору, що викликало занепокоєння серед його підписників. Згодом він вирішив пояснити, що наразі відбувається у його житті.

Богдан Амосов (фото з відкритих джерел)

Як з’ясувалося, Амосов мобілізувався до лав Збройних сил України. Водночас він запевнив аудиторію, що намагатиметься підтримувати зв’язок із читачами настільки, наскільки це буде можливо.

"Друзі, багато хто з вас питає, де я. Доповідаю: я мобілізувався. Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро. В будь-якому випадку, залишаємося на зв'язку. Все буде Україна", — написав Богдан Амосов у своєму Telegram-каналі.

Також блогер опублікував фотографію, на якій він зображений у військовій формі. Деталей щодо місця служби він розкривати не став.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український музикант Тарас Тополя поділився своїми планами на подальше життя та підтвердив, що не відкидає можливості знову повернутися до військової служби. В інтерв’ю Blik артист пояснив, чому нині зосереджений на музичній діяльності.

Раніше Тарас Тополя розповідав, що проходить реабілітацію — після виконання бойових завдань у нього з’явилися проблеми з плечовими суглобами, колінами та зором. Також співак повідомляв про перенесену операцію на лівому оці. Наразі, за його словами, стан здоров’я суттєво покращився.

"Продовжую приймати необхідні препарати — і відчуваю, що стан помітно поліпшується. Після операції на лівому оці відновлення пройшло добре, зір вже майже повністю відновився. Тому крок за кроком повертаюся до активної роботи. Повернувся до активної творчої діяльності, зараз фінальні приготування до всеукраїнського туру", — зазначив Тарас.

