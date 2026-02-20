Відомий український блогер мобілізувався до ЗСУ

Рубрики
Лиля Воробьева
Український журналіст, радіоведучий і блогер Богдан Амосов тимчасово зник із публічного простору, що викликало занепокоєння серед його підписників. Згодом він вирішив пояснити, що наразі відбувається у його житті.
Богдан Амосов (фото з відкритих джерел)
Як з’ясувалося, Амосов мобілізувався до лав Збройних сил України. Водночас він запевнив аудиторію, що намагатиметься підтримувати зв’язок із читачами настільки, наскільки це буде можливо.
Також блогер опублікував фотографію, на якій він зображений у військовій формі. Деталей щодо місця служби він розкривати не став.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український музикант Тарас Тополя поділився своїми планами на подальше життя та підтвердив, що не відкидає можливості знову повернутися до військової служби. В інтерв’ю Blik артист пояснив, чому нині зосереджений на музичній діяльності.
Раніше Тарас Тополя розповідав, що проходить реабілітацію — після виконання бойових завдань у нього з’явилися проблеми з плечовими суглобами, колінами та зором. Також співак повідомляв про перенесену операцію на лівому оці. Наразі, за його словами, стан здоров’я суттєво покращився.