Известный украинский композитор рассказал, почему Лорак и Повалий изменили Украине

Украинский композитор Александр Злотник высказался о певицах, которые, по его словам, изменили Украине и продолжают выступать и зарабатывать деньги в стране-оккупанте РФ.

Таисия Повалий и Ани Лорак (фото из открытых источников)

В интервью Дмитрий Гордон Злотник отметил, что Таисия Повалий , Ани Лорак , Лолита Милявская и Наташа Королева , по его мнению, руководствуются, прежде всего, финансовыми интересами.

"Я думаю, что для них понятие чего-то святого: родная земля, родная мать – этого нет. А есть одно – деньги. Вот деньги – и все", – сказал композитор.

Также он подчеркнул, что, по его убеждению, эти артистки не испытывают особой привязанности и к России, а ориентируются исключительно на материальную выгоду.

"Но для них деньги решают все. Вот кто им платит – там они и поют. В России начали им платить больше, вот они и переметнулись. Я не могу сказать, что им здесь было плохо, но поклонение Золотому тельцу... Ведь самое страшное испытание для человека – власть и деньги", – добавил Злотник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменницами. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.

По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.

