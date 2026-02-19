Відомий український композитор розповів, чому Лорак і Повалій зрадили Україну

Рубрики
Український композитор Олександр Злотник висловився про співачок, які, за його словами, зрадили Україну та продовжують виступати і заробляти гроші в країні-окупанті РФ.
Таїсія Повалій та Ані Лорак (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Дмитро Гордон Злотник зазначив, що Таїсія Повалій, Ані Лорак, Лоліта Мілявська та Наташа Корольова, на його думку, керуються передусім фінансовими інтересами.
Також він наголосив, що, на його переконання, ці артистки не відчувають особливої прихильності й до Росії, а орієнтуються виключно на матеріальну вигоду.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.
На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.