Відомий український композитор розповів, чому Лорак і Повалій зрадили Україну

Український композитор Олександр Злотник висловився про співачок, які, за його словами, зрадили Україну та продовжують виступати і заробляти гроші в країні-окупанті РФ.

Таїсія Повалій та Ані Лорак (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Дмитро Гордон Злотник зазначив, що Таїсія Повалій, Ані Лорак, Лоліта Мілявська та Наташа Корольова, на його думку, керуються передусім фінансовими інтересами.

"Я думаю, що для них поняття чогось святого: рідна земля, рідна мати – цього немає. А є одне – гроші. Ось гроші – і все", – сказав композитор.

Також він наголосив, що, на його переконання, ці артистки не відчувають особливої прихильності й до Росії, а орієнтуються виключно на матеріальну вигоду.

"Але для них гроші вирішують все. Ось хто їм платить – там вони і співають. У Росії почали їм платити більше, ось вони і переметнулися. Я не можу сказати, що їм тут було погано, але поклоніння Золотому тельцю... Адже найстрашніше випробування для людини – влада і гроші", – додав Злотник.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.

