Известный украинский музыкант назвал топ-пять артистов в Украине

Лиля Воробьева
Известный исполнитель и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса.
Тарас Тополя (фото из открытых источников)
По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.
Также лидер "Антител" обратил внимание на творчество молодого певца Yaktak. Говоря о нем, Тополь отметил:
Кроме того, артист включил в свой список группу TemberBlanche, рэпера Рома Майка, а также исполнителя Ostap Dvirko — участника 12 сезона вокального проекта "Голос країни".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский музыкант Тарас Тополя поделился своими планами на дальнейшую жизнь и подтвердил, что не исключает возможности снова вернуться в военную службу. В интервью Blik артист объяснил, почему сейчас сосредоточен на музыкальной деятельности.
Ранее Тарас Тополь рассказывал, что проходит реабилитацию — после выполнения боевых задач у него появились проблемы с плечевыми суставами, коленями и зрением. Также певец сообщал о перенесенной операции на левом глазу. По его словам, состояние здоровья существенно улучшилось.