Известный украинский музыкант назвал топ-пять артистов в Украине

Известный исполнитель и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса.

Тарас Тополя (фото из открытых источников)

По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.

"Слушал этого артиста, пожалуй, еще с 2016 или 2017 года. И этот артист – ADAM, ушедший недавно. Делал очень классную украинскую музыку, которая звучала сочно и изысканно", — подчеркнул Тарас в интервью blik.

Также лидер "Антител" обратил внимание на творчество молодого певца Yaktak. Говоря о нем, Тополь отметил:

"Этот парень сделал себя сам. Мы сейчас не о вкусовщине, а об артисте. У него невероятно красивый баритон, с которым он выигрывал многочисленные конкурсы с народными и классическими песнями. Когда мы вернулись с войны, я уже увидел, что парень собирает людей в больших залах. Он начал создавать собственный голос. Именно это я отмечаю.

Кроме того, артист включил в свой список группу TemberBlanche, рэпера Рома Майка, а также исполнителя Ostap Dvirko — участника 12 сезона вокального проекта "Голос країни".

