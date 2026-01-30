Відомий український музикант назвав топ-п'ять артистів в Україні

Відомий виконавець і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився власним ТОП-5 молодих артистів українського шоу-бізнесу.

Тарас Тополя (фото з відкритих джерел)

За словами музиканта, найбільше його вражає творчість співака Михайла Клименка, відомого під псевдонімом ADAM, який у 2025 році помер від туберкульозного менінгіту.

"Слухав цього артиста, мабуть, ще з 2016 чи 2017 року. І цей артист – ADAM, який пішов з життя нещодавно. Робив дуже класну українську музику, яка звучала соковито і вишукано", — підкреслив Тарас в інтерв'ю blik.

Також лідер "Антитіл" звернув увагу на творчість молодого співака Yaktak. Говорячи про нього, Тополя зазначив:

"Цей хлопець зробив себе сам. Ми зараз не про смаківщину, а про артиста. У нього неймовірно красивий баритон, з яким він вигравав численні конкурси з народними та класичними піснями. Коли ми повернулися з війни, я вже побачив, що хлопець збирає людей у великих залах. Він почав створювати власний матеріал, писати свої пісні дуже якісно. Таких голосів дуже мало в Україні. Саме це я відзначаю".

Крім того, артист включив до свого списку гурт TemberBlanche, репера Рому Майка, а також виконавця Ostap Dvirko — учасника 12 сезону вокального проєкту "Голос країни".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український музикант Тарас Тополя поділився своїми планами на подальше життя та підтвердив, що не відкидає можливості знову повернутися до військової служби. В інтерв’ю Blik артист пояснив, чому нині зосереджений на музичній діяльності.

Раніше Тарас Тополя розповідав, що проходить реабілітацію — після виконання бойових завдань у нього з’явилися проблеми з плечовими суглобами, колінами та зором. Також співак повідомляв про перенесену операцію на лівому оці. Наразі, за його словами, стан здоров’я суттєво покращився.

