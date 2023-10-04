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Известный украинский музыкант признался, что его брат воюет на стороне России

У музыканта есть родственники в России, но он предпочитает с ними не общаться

4 октября 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как сообщил украинский музыкант, что теперь воюет в рядах ВСУ Коля Серга, у него есть родственники в РФ, но с ними поддерживать связи он категорически отказался. Есть среди них и его двоюродный брат, теперь воюющий на стороне оккупантов.

Известный украинский музыкант признался, что его брат воюет на стороне России

Коля Серга (фото из открытых источников)

Об этом Коля Серга сказал, отвечая на вопросы Андрианы Кучер.


По его словам, российские родственники являются сторонниками кремлевского режима, поэтому музыкант с такой семьей не поддерживает связи. Родная сестра его мамы проживает на территории РФ, имеет свою семью и детей. Музыкант хорошо запомнил тетю и ее семью, потому что свои детские годы провел с тетей свое детство в городе Черкассы, где жила бабушка.

"Мой, значит, двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он русский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщения, чтобы не выходили из домов, все будет хорошо... я попросил маму, чтобы она послала его на** . Я считаю, что у меня больше там нет родственников", — рассказал Серге журналистке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский ведущий ответил, уйдет ли на фронт. По словам известного телеведущего и продюсера Юрия Горбунова, честно он без раздумий отправится на линию фронта, когда будет иметь на руках повестку. Отвечая на вопрос Алины Доротюк, телеведущий сказал, что никогда не умел стрелять, но когда потребуется, он будет учиться держать в руках автомат.

Известный телеведущий сейчас уверен, что имеет возможность реализовать много полезных дел для украинских военнослужащих. Но когда и ему нужно будет идти в армию, то отправится и он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VoekZLOad78&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A0
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