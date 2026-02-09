logo

Известный украинский певец не будет выступать на концерте памяти Гиги: что произошло
НОВОСТИ

Известный украинский певец не будет выступать на концерте памяти Гиги: что произошло

Павел Зибров назвал причину игнорирования концерта памяти Степана Гиги

9 февраля 2026, 22:04
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Народный артист Украины Павел Зибров откровенно объяснил, почему не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги. В комментарии BLIK певец признался, что не планирует даже присутствовать на этом мероприятии.

Известный украинский певец не будет выступать на концерте памяти Гиги: что произошло

Павел Зибров и Степан Гига (фото из открытых источников)

певца Степана Гиги , который запланирован на 28 марта в киевском Дворце спорта, разразился громкий скандал. После обнародования списка участников мероприятия выяснилось, что одна из заявленных артисток – Кристина Соловой – категорически отказывается выходить на сцену. Свою позицию певица публично озвучила в сторож Instagram, что мгновенно повлекло за собой волну обсуждений и критики.

В своем заявлении Соловей отметила, что организаторы концерта не контактировали с ней и не согласовывали ее участие в событии. По словам певицы, она узнала о собственном "участии" уже после публикации афиши, что считает недопустимым. Именно поэтому артистка заявила, что выступать на концерте не будет.



