Известный украинский певец не будет выступать на концерте памяти Гиги: что произошло

Народный артист Украины Павел Зибров откровенно объяснил, почему не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги. В комментарии BLIK певец признался, что не планирует даже присутствовать на этом мероприятии.

Павел Зибров и Степан Гига (фото из открытых источников)