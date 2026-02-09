Відомий український співак не буде виступати на концерті пам'яті Гіги: що сталося

співака Степана Гіги
, який запланований на 28 березня у київському Палаці спорту, спалахнув гучний скандал. Після оприлюднення списку учасників заходу з’ясувалося, що одна з заявлених артисток – Христина Соловій – категорично відмовляється виходити на сцену. Свою позицію співачка публічно озвучила в сторіз Instagram, що миттєво спричинило хвилю обговорень і критики.
У своїй заяві Соловій наголосила, що організатори концерту не контактували з нею та не узгоджували її участь у події. За словами співачки, вона дізналася про власну “участь” уже після публікації афіші, що вважає неприпустимим. Саме тому артистка заявила, що виступати на концерті не буде.