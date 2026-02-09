Відомий український співак не буде виступати на концерті пам'яті Гіги: що сталося

Народний артист України Павло Зібров відверто пояснив, чому не братиме участі в концерті пам’яті Степана Гіги. У коментарі BLIK співак зізнався, що не планує навіть бути присутнім на цьому заході.

Павло Зібров та Степан Гіга (фото з відкритих джерел)