Відомий український співак не буде виступати на концерті пам'яті Гіги: що сталося
НОВИНИ

Відомий український співак не буде виступати на концерті пам'яті Гіги: що сталося

Павло Зібров назвав причину ігнорування концерту пам'яті Степана Гіги

9 лютого 2026, 22:04
Автор:
Лиля Воробьева

 Народний артист України Павло Зібров відверто пояснив, чому не братиме участі в концерті пам’яті Степана Гіги. У коментарі BLIK співак зізнався, що не планує навіть бути присутнім на цьому заході.

Відомий український співак не буде виступати на концерті пам'яті Гіги: що сталося

Павло Зібров та Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

співака Степана Гіги, який запланований на 28 березня у київському Палаці спорту, спалахнув гучний скандал. Після оприлюднення списку учасників заходу з’ясувалося, що одна з заявлених артисток – Христина Соловій – категорично відмовляється виходити на сцену. Свою позицію співачка публічно озвучила в сторіз Instagram, що миттєво спричинило хвилю обговорень і критики.

 У своїй заяві Соловій наголосила, що організатори концерту не контактували з нею та не узгоджували її участь у події. За словами співачки, вона дізналася про власну “участь” уже після публікації афіші, що вважає неприпустимим. Саме тому артистка заявила, що виступати на концерті не буде.
 



