«Скандал на пам’яті легенди»: Христина Соловій публічно відмовилась співати на концерті Степана Гіги

Навколо концерту пам’яті легендарного українського співака Степана Гіги, який запланований на 28 березня у київському Палаці спорту, спалахнув гучний скандал. Після оприлюднення списку учасників заходу з’ясувалося, що одна з заявлених артисток – Христина Соловій – категорично відмовляється виходити на сцену. Свою позицію співачка публічно озвучила в сторіз Instagram, що миттєво спричинило хвилю обговорень і критики.

Соловій зірвала участь у концерті пам’яті Степана Гіги – соцмережі вибухнули обговоренням

У своїй заяві Соловій наголосила, що організатори концерту не контактували з нею та не узгоджували її участь у події. За словами співачки, вона дізналася про власну “участь” уже після публікації афіші, що вважає неприпустимим. Саме тому артистка заявила, що виступати на концерті не буде.

Водночас тон і момент цієї відмови стали причиною суспільного резонансу. Концерт присвячений пам’яті Степана Гіги – виконавця, якого для багатьох українців вважають символом цілої епохи. Частина аудиторії сприйняла публічну заяву Соловій як надто різку та недоречну саме в контексті меморіального заходу, навіть з урахуванням організаційних помилок.

Сама співачка зазначила, що щиро поважає творчість Степана Гіги та його внесок в українську культуру, однак принципово не погоджується з практикою включення артистів до програми без попередньої домовленості. На її думку, така ситуація є неповагою до виконавців і не може залишатися без реакції.

Втім, у соцмережах дедалі частіше звучить інша думка: навіть якщо організатори припустилися помилки, публічна відмова від участі в концерті пам’яті померлого артиста виглядає щонайменше неоднозначно. Користувачі наголошують, що подібні питання можна було вирішувати непублічно, без скандалу, який затьмарив саму ідею вшанування.

Нагадаємо, як повідомляли "Коментарі", Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року після різкого погіршення стану здоров’я. Наприкінці листопада артиста госпіталізували та прооперували, однак врятувати його не вдалося. Похорон відбувся 15 грудня на Личаківському кладовищі у Львові. Після смерті співака також з’явилася інформація, що його донька вимагає присвоїти батькові звання Героя України, що ще раз підкреслює масштаб постаті Гіги для української сцени. Також в Києві хочуть одну з вулиць назвати на честь співака.