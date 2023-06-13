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Известный украинский певец получил повестку: уйдет ли он на фронт

Козловский уже сходил в военкомат

сегодня, 20:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный исполнитель Виталий Козловский написал, что теперь имеет повестку в военкомат. Об этом певец сообщил на своей странице в социальных сетях. Козловский обнародовал видеоролик, отснятый в этом военном учреждении. В одном из кабинетов военкомата артист присел у стола и ознакомляется с документом.

Известный украинский певец получил повестку: уйдет ли он на фронт

Виталий Козловский (фото из открытых источников)

"Вот и ко мне пришла повестка", – назвал этот ролик украинский певец.


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Подписчики, комментируя сообщения артиста, спросили его, имеет ли он какую-нибудь военную специальность. Артист открыто отписал, что пока нет.

Менеджер певца Юлия Бакуменко, комментируя ситуация сайту KP.UA уточнила, что Козловский уже прошел военно-медицинскую комиссию и вскоре поедет в воинскую часть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт. Известный ведущий Тимур Мирошниченко, работающий корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка. Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена. В 2006 году ведущий принял присягу на верность украинскому народу. С тех пор он ходит в военкомат. Еще Мирошниченко рассказал, пустят ли его за границу после скандальных событий с комиком Щегелем, который не вернулся в Украину и при этом хвастается этим "поступком". Как утверждает телеведущий, Министерство культуры наработало здесь порядок и здесь он не будет нарушителем.


 



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