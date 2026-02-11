Лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военный Юрий Журавель перенес инфаркт.

Юрий Журавель (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсетях музыкант обнародовал фото из больничной палаты, где он изображен вместе с супругой. Как рассказал Журавель, ему пришлось пережить тяжелый обширный инфаркт.

"Никакие вражеские инфаркты не преодолеют моего сердца, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи День рождения. Давайте погрузим и выкупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправляюсь. Военно-морские" написал Юрий.

Жена артиста Наталья сообщила, что в последние недели он чувствовал себя плохо. Она также выразила благодарность врачам, спасшим ее мужа.

"В течение нескольких последних недель были сердечные намеки и вот — тяжелый обширный инфаркт. И тут я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи — вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал скорую, до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут."

Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что с певец из известной отечественной группы "Без Ограничений" Сергей Танчинец сообщил о проблемах, связанных со здоровьем. Солист рассказывает, что ему допекал позвоночник, поэтому у артиста не было возможности полноценно двигаться.

Сейчас Танчинец обратился к врачам. Его обследовали и положили в стационар, чтобы пролечиться. Теперь музыканту ставят капельницы.

Солист группы утверждает, что по причине плохого самочувствия ему пришлось отменить выступления группы в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии. Коллектив перенес их уже на август.

