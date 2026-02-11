Известный украинский певец попал в больницу с инфарктом: что известно о его состоянии

Рубрики
Лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военный Юрий Журавель перенес инфаркт.
На своей странице в соцсетях музыкант обнародовал фото из больничной палаты, где он изображен вместе с супругой. Как рассказал Журавель, ему пришлось пережить тяжелый обширный инфаркт.
Жена артиста Наталья сообщила, что в последние недели он чувствовал себя плохо. Она также выразила благодарность врачам, спасшим ее мужа.
Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что с певец из известной отечественной группы "Без Ограничений" Сергей Танчинец сообщил о проблемах, связанных со здоровьем. Солист рассказывает, что ему допекал позвоночник, поэтому у артиста не было возможности полноценно двигаться.
Сейчас Танчинец обратился к врачам. Его обследовали и положили в стационар, чтобы пролечиться. Теперь музыканту ставят капельницы.
Солист группы утверждает, что по причине плохого самочувствия ему пришлось отменить выступления группы в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии. Коллектив перенес их уже на август.