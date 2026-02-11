Відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом: що відомо про його стан

Лідер українського гурту Ot Vinta, художник і військовий Юрій Журавель переніс інфаркт.

Юрій Журавель (фото із відкритих джерел)

На своїй сторінці в соцмережах музикант оприлюднив фото з лікарняної палати, де він зображений разом із дружиною. Як розповів Журавель, йому довелося пережити важкий обширний інфаркт.

"Жодні ворожі інфаркти не здолають мого серця, бо воно переповнене любов'ю. І саме сьогодні у моєї коханої Наталії День народження. Давайте зануримо і викупаємо її в морі ваших щирих привітань і побажань. Вона поруч, тому я швидко і ретельно одужую. Військово-морські сили надають Журавлю сили, а вона крила", — написав Юрій.

Дружина артиста Наталя повідомила, що протягом останніх тижнів він почувався зле. Вона також висловила вдячність лікарям, які врятували її чоловіка.

"Протягом кількох останніх тижнів були серцеві натяки і ось — важкий обширний інфаркт. І тут я хочу сказати головне. Лікарі невідкладної допомоги, реаніматологи і кардіологи — ви справжні герої. З моменту, коли Юра сам викликав швидку, до моменту стентування пройшло всього 40 хвилин. 40 хвилин, які врятували життя", — зазначила Наталя.

Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що співак з відомого вітчизняного гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про проблеми, пов’язані зі здоров'ям. Соліст розповідає, що йому допікав хребет, тому артист не мав можливості повноцінно рухатись.

Зараз Танчинець звернувсь до лікарів. Його обслідували та поклали в стаціонар, щоб пролікуватись. Тепер музиканту ставлять крапельниці.

Соліст групи стверджує, що з причини поганого самопочуття йому довелось відмінити виступи групи в Запоріжжі, Кривому Рогу, Дніпрі та Олександрії. Колектив переніс їх вже на серпень.

