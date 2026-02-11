Відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом: що відомо про його стан

Рубрики
Лиля Воробьева
Лідер українського гурту Ot Vinta, художник і військовий Юрій Журавель переніс інфаркт.
Юрій Журавель (фото із відкритих джерел)
На своїй сторінці в соцмережах музикант оприлюднив фото з лікарняної палати, де він зображений разом із дружиною. Як розповів Журавель, йому довелося пережити важкий обширний інфаркт.
Дружина артиста Наталя повідомила, що протягом останніх тижнів він почувався зле. Вона також висловила вдячність лікарям, які врятували її чоловіка.
Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що співак з відомого вітчизняного гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про проблеми, пов’язані зі здоров'ям. Соліст розповідає, що йому допікав хребет, тому артист не мав можливості повноцінно рухатись.
Зараз Танчинець звернувсь до лікарів. Його обслідували та поклали в стаціонар, щоб пролікуватись. Тепер музиканту ставлять крапельниці.
Соліст групи стверджує, що з причини поганого самопочуття йому довелось відмінити виступи групи в Запоріжжі, Кривому Рогу, Дніпрі та Олександрії. Колектив переніс їх вже на серпень.