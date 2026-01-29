logo

Известный украинский певец после развода сделал заявление о возвращении на фронт

Тарас Тополя находился на реабилитации после службы.

29 января 2026, 22:10
Лиля Воробьева

  Украинский музыкант Тарас Тополя поделился своими планами на дальнейшую жизнь и подтвердил, что не исключает возможности снова вернуться в военную службу. В интервью Blik артист объяснил, почему сейчас сосредоточен на музыкальной деятельности.

Известный украинский певец после развода сделал заявление о возвращении на фронт

Тарас Тополя (фото из открытых источников

Ранее Тарас Тополя рассказывал, что проходит реабилитацию — после выполнения боевых задач у него появились проблемы с плечевыми суставами, коленями и зрением. Также певец сообщал о перенесенной операции на левом глазу. По его словам, состояние здоровья существенно улучшилось.

"Продолжаю принимать необходимые препараты — и чувствую, что состояние заметно улучшается. После операции на левом глазу восстановление прошло хорошо, зрение уже почти полностью восстановилось. Поэтому шаг за шагом возвращаюсь к активной работе. Вернулся к активной творческой деятельности, сейчас финальные приготовления к всеукраинскому туру", — отметил Тарас.

Несмотря на перенесенные проблемы со здоровьем, артист не исключает варианта, при котором ему придется снова вернуться в службу. Он подчеркнул, что в случае получения соответствующего приказа от командира немедленно выполнит его вместе с участниками группы "Антитела".

"Вопрос не в том, готов ли я и музыканты группы. Вопрос в другом. Будут приказы и распоряжения от командиров — мы их выполним. Будет приказ — значит, "Антитела" завершают ту деятельность, которую мы ведем сейчас, и возвращаются делать то, что нужно нашему непосредственному командиру. Это даже не будет обсуждаться", — подчеркнул.

Тарас Тополя продолжает оставаться в составе Вооруженных сил Украины, хотя с августа 2022 года он и другие участники группы "Антитела" по приказу Главнокомандующего были выведены из района боевых действий в распоряжение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский исполнитель Тарас Тополя, недавно официально обратившийся в суд с заявлением о расторжении брака со своей женой, певицей Еленой Тополей, неожиданно эмоционально отреагировал на вопросы, касающиеся его личной жизни.

Тараса и Елены Тополи после 12 лет совместной жизни повергла в шок поклонников и пользователей соцсетей. Блогер Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, кто стал инициатором разрыва, а также поделился вероятными причинами решения.



