Известный украинский певец после развода сделал заявление о возвращении на фронт

Украинский музыкант Тарас Тополя поделился своими планами на дальнейшую жизнь и подтвердил, что не исключает возможности снова вернуться в военную службу. В интервью Blik артист объяснил, почему сейчас сосредоточен на музыкальной деятельности.

Тарас Тополя

Ранее Тарас Тополя рассказывал, что проходит реабилитацию — после выполнения боевых задач у него появились проблемы с плечевыми суставами, коленями и зрением. Также певец сообщал о перенесенной операции на левом глазу. По его словам, состояние здоровья существенно улучшилось.

"Продолжаю принимать необходимые препараты — и чувствую, что состояние заметно улучшается. После операции на левом глазу восстановление прошло хорошо, зрение уже почти полностью восстановилось. Поэтому шаг за шагом возвращаюсь к активной работе. Вернулся к активной творческой деятельности, сейчас финальные приготовления к всеукраинскому туру", — отметил Тарас.

Несмотря на перенесенные проблемы со здоровьем, артист не исключает варианта, при котором ему придется снова вернуться в службу. Он подчеркнул, что в случае получения соответствующего приказа от командира немедленно выполнит его вместе с участниками группы "Антитела".

"Вопрос не в том, готов ли я и музыканты группы. Вопрос в другом. Будут приказы и распоряжения от командиров — мы их выполним. Будет приказ — значит, "Антитела" завершают ту деятельность, которую мы ведем сейчас, и возвращаются делать то, что нужно нашему непосредственному командиру. Это даже не будет обсуждаться", — подчеркнул.

Тарас Тополя продолжает оставаться в составе Вооруженных сил Украины, хотя с августа 2022 года он и другие участники группы "Антитела" по приказу Главнокомандующего были выведены из района боевых действий в распоряжение.

