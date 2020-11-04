Известный украинский певец признался, что жил с Андреем Данилко

Эпатажный певец 90-х EL Кравчук признался, каким было начало его творческого пути. В своем интервью для программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1 он рассказал, что его родители были очень далеки от мира шоу-бизнеса, поэтому длительное время он даже не мог до конца понять, действительно ли пение является полноценной профессией.

EL Кравчук. Фото: newsyou

И пока будущий артист искал вопрос на этот ответ, он поступил в университет на историка, как того хотели родители. Но в какой-то момент отчаянный парень забрал свои документы, чтобы отнести их в музыкальное училище. Правда об этом раскрылась, когда отец захотел навестить сына в университете, но ему ответили, что такого студента у них нет. Эта ситуация привела к тому, что Андрей вынужден был уйти из родительского дома.

"В общежитии не было места. Уже я в ноябре… Куда? Но меня приютил один студент. Но при этом это был студент Эстрадно-циркового училища, Андрей Данилко, да. У меня были волосы ниже плеч, хипповый свитер и фенечки по локоть. Я не боялся что угодно на себя нацепить, одеть, что-то там. Не знаю, эксперименты любые. Были бы рядом папа с мамой… Ну… Папа — офицер, мама — врач — "Ну-ка вперед! Что ты на себя надел?! Что ты покрасил волосы?". И началось там бы", — говорит певец.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андрей Данилко отмечает 47-й день рождения: малоизвестные факты об украинской звезде.



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