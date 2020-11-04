Известный украинский певец признался, что жил с Андреем Данилко

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Любовь Блажко
Эпатажный певец 90-х EL Кравчук признался, каким было начало его творческого пути. В своем интервью для программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1 он рассказал, что его родители были очень далеки от мира шоу-бизнеса, поэтому длительное время он даже не мог до конца понять, действительно ли пение является полноценной профессией.
EL Кравчук. Фото: newsyou
И пока будущий артист искал вопрос на этот ответ, он поступил в университет на историка, как того хотели родители. Но в какой-то момент отчаянный парень забрал свои документы, чтобы отнести их в музыкальное училище. Правда об этом раскрылась, когда отец захотел навестить сына в университете, но ему ответили, что такого студента у них нет. Эта ситуация привела к тому, что Андрей вынужден был уйти из родительского дома.
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