Известный украинский певец рассказал, что довело Степана Гигу до смерти

Украинский артист Иво Бобул объяснил, как проблемы со здоровьем Степана Гиги привели к его внезапной смерти. Свои мнения певец озвучил в разговоре с Дмитрием Гордоном.

Иво Бобул (фото из открытых источников)

По словам Бобула, ключевую роль в стремительном ухудшении состояния легендарного исполнителя сыграло его собственное отношение к здоровью. Артист отметил, что Гига долго пренебрегал самочувствием, не останавливал рабочий ритм и фактически не давал себе передышки.

"Мне жаль Степана, конечно. То, что с ним произошло — это непростительная ошибка. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Но стоит немного уделить себе внимание", — сказал Бобул.

Также Иво Бобул сообщил, что сразу после новостей о резком ухудшении состояния коллеги предложил помощь его близким. Однако, по его словам, ситуация развивалась слишком стремительно – организм Степана Гиги не выдержал, и начался отказ внутренних органов.

"Я узнал сразу, мне позвонили по телефону, потому что я сначала позвонил менеджеру и сказал: "Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, я как-то помогу". Но оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", — рассказал певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 12 декабря умер украинский певец Степан Гига . В возрасте 66 лет во Львове скончался известный певец Степан Гига.

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Певец находился в больнице в тяжелом состоянии с 19 ноября. Известно, состояние здоровья известного певца Степана Гиги тревожило его поклонников. Степан Гига — народный артист Украины, в последнее время вновь обретший широкую популярность и активно выступавший в разных городах страны. В интернете начала распространяться информация о том, что исполнителю якобы ампутировали ногу и что он находится в коме.