Известный украинский певец рассказал, что довело Степана Гигу до смерти
Известный украинский певец рассказал, что довело Степана Гигу до смерти

Иво Бобул считает, что Степан Гига сам ухудшил свое состояние.

27 января 2026, 22:30
Автор:
Лиля Воробьева

  Украинский артист Иво Бобул объяснил, как проблемы со здоровьем Степана Гиги привели к его внезапной смерти. Свои мнения певец озвучил в разговоре с Дмитрием Гордоном.

Известный украинский певец рассказал, что довело Степана Гигу до смерти

Иво Бобул (фото из открытых источников)

По словам Бобула, ключевую роль в стремительном ухудшении состояния легендарного исполнителя сыграло его собственное отношение к здоровью. Артист отметил, что Гига долго пренебрегал самочувствием, не останавливал рабочий ритм и фактически не давал себе передышки.

"Мне жаль Степана, конечно. То, что с ним произошло — это непростительная ошибка. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Но стоит немного уделить себе внимание", — сказал Бобул.

Также Иво Бобул сообщил, что сразу после новостей о резком ухудшении состояния коллеги предложил помощь его близким. Однако, по его словам, ситуация развивалась слишком стремительно – организм Степана Гиги не выдержал, и начался отказ внутренних органов.

"Я узнал сразу, мне позвонили по телефону, потому что я сначала позвонил менеджеру и сказал: "Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, я как-то помогу". Но оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", — рассказал певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 12 декабря умер украинский певец Степан Гига . В возрасте 66 лет во Львове скончался известный певец Степан Гига.

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Певец находился в больнице в тяжелом состоянии с 19 ноября. Известно, состояние здоровья известного певца Степана Гиги тревожило его поклонников. Степан Гига — народный артист Украины, в последнее время вновь обретший широкую популярность и активно выступавший в разных городах страны. В интернете начала распространяться информация о том, что исполнителю якобы ампутировали ногу и что он находится в коме.



