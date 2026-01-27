Відомий ураїнський співак розповів, що довело Степана Гігу до смерті

Український артист Іво Бобул пояснив, як проблеми зі здоров’ям Степана Гіги призвели до його раптової смерті. Свої думки співак озвучив у розмові з Дмитром Гордоном.

Іво Бобул (фото з відкритих джерел)

За словами Бобула, ключову роль у стрімкому погіршенні стану легендарного виконавця зіграло його власне ставлення до здоров’я. Артист зазначив, що Гіга тривалий час нехтував самопочуттям, не зупиняв робочий ритм і фактично не давав собі перепочинку.

"Мені шкода Степана, звичайно. Те, що з ним сталося — це непростима помилка. У нього здоров'я, він же знав, що у нього здоров'я таке. І треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти концертами. Але варто трохи приділити собі увагу", — сказав Бобул.

Також Іво Бобул повідомив, що одразу після новин про різке погіршення стану колеги запропонував допомогу його близьким. Проте, за його словами, ситуація розвивалася надто стрімко — організм Степана Гіги не витримав, і почалася відмова внутрішніх органів.

"Я дізнався відразу, мені зателефонували, тому що я спочатку зателефонував менеджеру і сказав: "Якщо щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, що у мене буде, я якось допоможу". Але виявилося, що не потрібно було, тому що там все відмовило", — розповів співак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 12 грудня, помер український співак Степан Гіга. У віці 66 років у Львові помер відомий співак Степан Гіга.

Степан Гіга помер у реанімації Першого ТМО Львова. Співак перебував у лікарні у важкому стані з 19 листопада. Відомо, стан здоров'я відомого співака Степана Гіги тривожив його прихильників. Степан Гіга — народний артист України, який останнім часом знову здобув широку популярність та активно виступав у різних містах країни. В інтернеті почала ширитися інформація про те, що виконавцю нібито ампутували ногу і що він перебуває в комі.