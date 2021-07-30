Известный украинский певец вышел на сцену пьяным: что об этом известно (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В курортном Бердянске, где в разгаре курортный сезон, состоялся концерт известного певца Олега Кензова. Но певец вышел на сцену пьяным. Об этом в социальной сети написал Дмитрий Волканов.
Олег Кензов (фото из открытых источников)
Долгожданный концерт артиста состоялся в четверг, 29 июля. Когда Кензов только поднялся на сцену, большинство зрителей заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии.
Пользователь Дмитрий Волканов в своем посте отметил, что разочаровался в артисте. По его словам, билеты на концерт были дорогими.
Мужчина заявил, что вместо качественной развлекательной концертной программы, зрители, которые в тот вечер потратили свое время и немалые деньги, — получили пьяный перегар, глупые выходки, нецензурную лексику и другие негативные впечатления. Дмитрий поблагодарил с сарказмом Кензова и его команду за позорный концерт.
На опубликованном видео, что разлетелось сетью, видно, что пьяный Кензов еле стоит на ногах и бросается кроссовками и микрофоном в своего музыканта. Кроме этого, певец со сцены начал материться, шутя с детьми о "е-баллы".
Сейчас сам певец и никто из его команды не прокомментировал инцидент в Бердянске.
Пользователи под сообщением Дмитрия Волканова были в ярости и возмущены увиденным.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинский актер устроил драку на дороге в Киеве. Звезда сериала "Папанькы" Андрей Фединчик устроил в Подольском районе Киева скандал, который перерос в драку. Источник сообщает, что все началось с того, что актер ехал по дороге на электросамокате. Однако делал он это не совсем аккуратно. Это привело к тому, что водитель одной из машин на дороге ему посигналил.
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