Исполнитель из Украины Ярослав Малый, известный как солист групп "Токио" и "Мачете", собирается в РФ, не осознавая того факта, что более года назад она начала военное вторжение на его родину.

Ярослав Малый (фото из открытых источников)

В частности, певец собирается выступать в Санкт-Петербурге, Москве, Астане и Алмате. В социальных сетях Малый пишет, что именно так будто хочет построить храм единства, любви, чистоты и добра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злоба – это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители Вселенной и создатели. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", – утверждает исполнитель.

При этом под сообщениями солиста ежедневно обнародуют критические комментарии украинцы, но он их удаляет. Теперь там только хвалебные отзывы, которые оставляют преимущественно жители страны-агрессорки.

Исполнитель родом из Кривого Рога, но делать карьеру принял решение в РФ. Был момент, когда в 2015 году певец приехал в Украину и записал музыкальный альбом, где рассказывал о войне в своей стране. Но, уже в 2019 году Малый снова начал петь в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странский продюсер, дом которого полностью сожгли кафиры во время наступления, уехал в Россию. Продюсер из Украины Юрий Фалеса, особняк которого еще весной 2022 года до самых развалин уничтожили захватчики, выехал в государство-агрессорку РФ. Этот факт сообщила во время программы ЖВЛ бывшая супруга Фалеси Маша Гойя. Как она утверждает, иногда общается с бывшим мужем. В Россию он уехал после того обстоятельства, когда во время российских ракетных обстрелов был уничтожен коттедж знаменитости. Сейчас Фалеса живет с матерью в городе Йошкар-Ола в РФ.