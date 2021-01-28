Известный украинский шоумен попал в аварию: что известно

В четверг, 28 января, украинский шоумен Юлик попал в аварию. Причиной стал гололед: дорога была очень скользкой, и он на какое-то время потерял управление на своем автомобиле. Это привело к тому, что Юлик врезался в припаркованную машину. К счастью, пострадавших не было. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в социальных сетях.

Юлик попал в ДТП в Киеве (фото: instagram.com/julikofficial)

По словам его PR-менеджера Ростислава Пелеха, шоумен в этот момент как раз выезжал из закрытого поворота, дорога не была ничем посыпана, поэтому было скользко.

В своем Instagram Юлик опубликовал сторис, в котором рассказал, что отделался легким испугом и поврежденным бампером. Через 10 минут на место ДТП приехала полиция. После этой ситуации коммунальщики начали посыпать дорогу.

Напомним, что Юлик является украинским телеведущим, музыкантом, радиоведущим проекта "JLK party" на Армия FM, композитором и саундпродюсером. Также он был одним из участников группы DZIDZIO. На данный момент он занимается написанием авторских песен, DJ-ингом и сотрудничеством с другими украинскими артистами.

Как сообщало издание "Комментарии", победительница "Холостяка" попала в аварию. Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, на своей странице в социальных сетях сообщила неприятную новость. Сегодня, 26 января, девушка попала в аварию.

В своем в Instagram Даша опубликовала соответствующие фотографии, написав, что в ее машину въехал кто-то сзади. На снимке видно, что из-за ДТП повредилась задняя часть машины – заднее крыло и фара.





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