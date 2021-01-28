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Известный украинский шоумен попал в аварию: что известно

Юлик уезжал из закрытого поворота, а поверхность дороги была скользкой и не посыпанной коммунальщиками

сегодня, 18:32
Автор:

Любовь Блажко

В четверг, 28 января, украинский шоумен Юлик попал в аварию. Причиной стал гололед: дорога была очень скользкой, и он на какое-то время потерял управление на своем автомобиле. Это привело к тому, что Юлик врезался в припаркованную машину. К счастью, пострадавших не было. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в социальных сетях. 

Известный украинский шоумен попал в аварию: что известно

Юлик попал в ДТП в Киеве (фото: instagram.com/julikofficial)

По словам его PR-менеджера Ростислава Пелеха, шоумен в этот момент как раз выезжал из закрытого поворота, дорога не была ничем посыпана, поэтому было скользко. 

В своем Instagram Юлик опубликовал сторис, в котором рассказал, что отделался легким испугом и поврежденным бампером. Через 10 минут на место ДТП приехала полиция. После этой ситуации коммунальщики начали посыпать дорогу. 

Известный украинский шоумен попал в аварию: что известно - фото 2
Известный украинский шоумен попал в аварию: что известно - фото 3

Напомним, что Юлик является украинским телеведущим, музыкантом, радиоведущим проекта "JLK party" на Армия FM, композитором и саундпродюсером. Также он был одним из участников группы DZIDZIO. На данный момент он занимается написанием авторских песен, DJ-ингом и сотрудничеством с другими украинскими артистами. 

Как сообщало издание "Комментарии", победительница "Холостяка" попала в аварию. Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, на своей странице в социальных сетях сообщила неприятную новость. Сегодня, 26 января, девушка попала в аварию. 

В своем в Instagram Даша опубликовала соответствующие фотографии, написав, что в ее машину въехал кто-то сзади. На снимке видно, что из-за ДТП повредилась задняя часть машины – заднее крыло и фара. 



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Источник: https://www.instagram.com/stories/julikofficial/2496506024402756279/
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