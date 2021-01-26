"Утро бывает разным": победительница "Холостяка" попала в аварию

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, на своей странице в социальных сетях сообщила неприятную новость. Сегодня, 26 января, девушка попала в аварию.

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

В своем в Instagram Даша опубликовала соответствующие фотографии, написав, что в ее машину въехал кто-то сзади. На снимке видно, что из-за ДТП повредилась задняя часть машины – заднее крыло и фара.

Пока это вся информация, которой поделилась Ульянова с подписчиками на данный момент. Она только сообщила поклонникам, что утро может быть абсолютно разным и никогда не знаешь, что может произойти. Через некоторое время девушка также выложила фото своей собаки, написав, что подобное выражение лица было у нее сегодня утром.

"Это мое лицо сегодня", — написала она.

Как сообщало издание "Комментарии", Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП. Это случилось вечером в воскресенье. Уже на подъезде в Киев, возвращаясь домой с Одессы, сзади въехала машина. В момент столкновения молодая девушка ударилась головой о торпеду, несмотря на то, что была пристегнута. Она сидела на пассажирском кресле возле водителя.

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