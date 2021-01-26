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Главная Новости Звезды персона "Утро бывает разным": победительница "Холостяка" попала в аварию
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"Утро бывает разным": победительница "Холостяка" попала в аварию

Она опубликовала фото своего белого внедорожника, в который кто-то въехал сзади

сегодня, 20:52
Автор:

Любовь Блажко

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, на своей странице в социальных сетях сообщила неприятную новость. Сегодня, 26 января, девушка попала в аварию. 

"Утро бывает разным": победительница "Холостяка" попала в аварию

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

В своем в Instagram Даша опубликовала соответствующие фотографии, написав, что в ее машину въехал кто-то сзади. На снимке видно, что из-за ДТП повредилась задняя часть машины – заднее крыло и фара. 

”Утро бывает разным”: победительница ”Холостяка” попала в аварию - фото 2
”Утро бывает разным”: победительница ”Холостяка” попала в аварию - фото 3

Пока это вся информация, которой поделилась Ульянова с подписчиками на данный момент. Она только сообщила поклонникам, что утро может быть абсолютно разным и никогда не знаешь, что может произойти. Через некоторое время девушка также выложила фото своей собаки, написав, что подобное выражение лица было у нее сегодня утром. 

"Это мое лицо сегодня", — написала она.

Как сообщало издание "Комментарии", Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП. Это случилось вечером в воскресенье. Уже на подъезде в Киев, возвращаясь домой с Одессы, сзади въехала машина. В момент столкновения молодая девушка ударилась головой о торпеду, несмотря на то, что была пристегнута. Она сидела на пассажирском кресле возле водителя. 
Также мы писали, звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП. Украинский хореограф, который стал известен после своего участия в "Танцах со звездами", попал в ДТП.
Максим Ежов начинал свою карьеру в составе шоу-балета Оли Поляковой, а потом стал партнером Леси Никитюк в популярном шоу. Стало известно, что машина, в которой он находился, слетела с трассы и несколько раз перевернулась.К счастью, Максим отделался незначительными царапинами. Но после того, как он отработал на нескольких концертах Поляковой, выяснилось, что у него сломано ребро. Неприятный инцидент случился из-за водителя, который на большой скорости "подрезал" хореографа.


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Источник: https://www.instagram.com/stories/dasha_ulyanovaa/2495015452594892426/?hl=ru
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