Известный украинский ведущий ответил, уйдет ли на фронт

По словам известного телеведущего и продюсера Юрия Горбунова, честно он без раздумий отправится на линию фронта, когда будет иметь на руках повестку. Отвечая на вопрос Алины Доротюк, телеведущий сказал, что никогда не умел стрелять, но когда потребуется, он будет учиться держать в руках автомат.

Юрий Горбунов (фото из открытых источников)

"Мы же украинцы, мы живем в Украине. Когда придет такой вариант, что идут все – пойдут все. Я не служил в армии, я никогда не держал в руках оружия. Если это нужно будет сделать, я сделаю, в свои 53 года, и это нужно будет чему-то учиться", – ответил Юрий Горбунов.

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Известный ведущий сейчас убежден, что имеет возможность реализовать много полезных дел для украинских военнослужащих. Но когда и ему нужно будет идти в армию, то отправится и он.

"Сейчас я понимаю, что я могу больше сделать для наших военных за пределами армии. Помочь, провести, выступить. Если нужно будет это делать, это все будут делать, потому что мы в таких условиях живем. Мы живем в войне и особых у нас нет", – продолжил продюсер.

Еще Юрий Горбунов сказал, что не был на никаких курсах и не учился военному делу. В армии не был, ведь учился в театральном вузе.

"Я не проходил подготовительные курсы, я стою на учете, как и все мужчины. Подготовительных курсов нет, ну кроме военной подготовки еще в советской школе. Но я не служил, потому что я попал в тот период, когда в театральном институте уже прекратили брать в армию ребят, поэтому так оно все сложилось.Поэтому к этому делу я ни с какой стороны не подходил, я его не знаю.Поэтому я максимально делаю то, что я умею, то, что я могу.И пока я полезен — я это делаю. Надо будет по-другому — будет по-другому", — подытожил телеведущий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский певец рассказал, готов ли пойти воевать на фронт