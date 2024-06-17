Известный украинский ведущий высказался об артистах-уклонистах

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Черновалова Кристина
Известный украинский ведущий, а теперь и военнослужащий Геннадий Попенко в интервью для OBOD.UA высказал свое мнение о мобилизации и роли публичных личностей в военное время. Попенко подчеркнул, что защита страны — это обязанность каждого гражданина.
Геннадий Попенко призывает артистов к ответственности в военное время
Кроме того, артист также рассказал, что он обеспокоен тем, что многие избегают мобилизации, в том числе публичные личности. Особо Геннадий коснулся темы артистов, которые не выполняют свой гражданский долг.
Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке.
Напомним, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.
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