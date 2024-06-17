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Известный украинский ведущий высказался об артистах-уклонистах

Геннадий Попенко призывает артистов к ответственности в военное время

сегодня, 11:26
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный украинский ведущий, а теперь и военнослужащий Геннадий Попенко в интервью для OBOD.UA высказал свое мнение о мобилизации и роли публичных личностей в военное время. Попенко подчеркнул, что защита страны — это обязанность каждого гражданина.

Известный украинский ведущий высказался об артистах-уклонистах

Геннадий Попенко призывает артистов к ответственности в военное время

"Думаю, что должен работать закон. Защищать страну должны идти все. За исключением тех, у кого есть отсрочка по закону. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация — все должно быть в законе. Но такое впечатление, что прозрачный механизм не нужен никому. Уклонисты не хотят актуализировать данные, законодатели не хотят очертить важные вопросы. Например, демобилизацию", — сказал Геннадий 

Кроме того, артист также рассказал, что он обеспокоен тем, что многие избегают мобилизации, в том числе публичные личности. Особо Геннадий коснулся темы артистов, которые не выполняют свой гражданский долг.

"Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", — подчеркнул Попенко.

Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке. 

Напомним, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/vazhko-poyasniti-chomu-ii-cholovik-ne-sluzhit-gennadij-popenko-pro-vidomih-koleg-na-fronti-ta-svoyu-robotu-v-zsu.htm
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