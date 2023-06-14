Известный в Украине блогер признался, почему не ушел на фронт

Известный в Украине блогер Александр Волошин рассказал, почему он сейчас не в рядах ВСУ. Как он объяснил, как только началось полномасштабное российское вторжение, Александр повез самых родных людей – маму и жену Анну Тринчер в безопасный Западный регион Украины.

Блогер Александр Волошин (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Рамины Эсхакзай, Волошин продолжил, что хотел идти на фронт, но в это время послушал совета отца и убедился, что в это непростое время ему, как сыну и мужу нужно позаботиться о своих родных.

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"Была такая злоба, что хочешь ехать воевать. Я позвонил бате и сказал, что хочу выполнять свой долг. Он спросил, кто будет с мамой, и объяснил, как все это происходит... Я же думал, что буду патроны подавать. , ведь я не умею ничего", — поделился он.

Блогер отметил, что весь этот период донатил на ВСУ. В целом Александр перечислил на украинскую армию миллион гривен с начала полномасштабного вторжения. По его инициативе создан большой центр, через который волонтеры могли связаться с гражданами, которым нужно было помочь.

"Я направил туда всю свою команду по бизнесу, потому что он не функционировал. Мы помогли тысячам людей", – рассказал Волошин.

Однако, несмотря на это все, хейта известный блогер не избежал. Подписчики в сетях не раз спрашивали его, чего он не идет на фронт. Как ответил на эти упреки блогер, он пройдет этот путь, если война будет затягиваться.

Напомним, ранее по словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим , ранее обвинявшейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.



