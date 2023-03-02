logo

BTC/USD

23504.26

ETH/USD

1647.57

LTC/USD

95.33

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный телеведущий пожаловался на проблемы в семье из-за войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный телеведущий пожаловался на проблемы в семье из-за войны

Семья Григория Решетника является примером для многих

2 марта 2023, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева








Звездный ведущий ТВ Григорий Решетник, семью которого многие украинцы считают идеальной, вместе с собственной женой Кристиной ответили на вопросы журналистов и назвали это преувеличением.По словам ведущего "Холостяка", в их семье не все идеально, бывают, как и у других семейных пар, какие-то споры или конфликты. Григорий с женой очень болезненно реагируют на новости о разводе  звездных пар, по этой причине прилагают немало усилий, чтобы сохранить собственную семью.

Известный телеведущий пожаловался на проблемы в семье из-за войны

Григорий Решетник (фото из открытых источников)

"Война – это безумное испытание. У нас иногда тоже бывают моменты, когда эмоционально сложно, накипаем, мы переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения. Но потом успокаиваемся, всем сейчас сложно", – сказал Решетник, который был гостем программы. "Невероятная правда о звездах".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Жена Кристина добавляет, что в соцсетях у них идеальный брак, ведь она держится мысли, что неуместно обнародовать временные моменты семейного негатива в блоге.

"Instagram – это какие-то отрывки, рабочие моменты. В момент, когда мы ссоримся, я же не буду снимать и рассказывать", – комментирует свое правильное решение жена звездного телеведущего.

Во время пребывания  в звездной программе Решетники рассказали, что часть их семьи не уехала за границу, чтобы всем не приходилось так надолго расставаться.

"После года войны в Украине под ракетами, сиренами, без света, на высоком этаже, с тремя детьми, нам уже ничего не страшно", — подытожила свой рассказ Кристина Решетник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Григорий Решетник о жизни в реалиях войны . Прошлой весной на экранах телевизоров должен появиться очередной сезон популярного реалити-шоу "Холостяк". Из-за нападения России, говорит Григорий, конечно, премьеру пришлось отложить. По словам телеведущего, он был приятно удивлен решением руководства "СТБ", которое включило романтический проект в эфир осенью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!