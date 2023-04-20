Как Газманову удалось стать одним из главных пропагандистов Кремля (ВИДЕО)



















Известный российский исполнитель Олег Газманов работает на кремлевские власти уже много времени. Представители проекта "Дорогие товарищи" рассказали тайны Газманова и рассказывают, как он стал главным среди путинистов. Об этом пишет "УНИАН".

Олег Газманов (фото из открытых источников)

В этом году певец попал в громкий скандал. Еще в начале года его захейтили за полученный грант от Путина. Певец получил из казны РФ 17 миллионов рублей (почти 8 миллионов гривен) для "создания интернет-каталога патриотических песен". Еще российская звезда хорошо зарабатывает за участие в пропагандистских концертах, он получает миллионы за исполнение прославляющих кремлевский режим песен.

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Еще Газманов посещает корпоративы. На праздновании Нового года его видели в ОАЭ, где его поймали и "допрашивали" о войне. Звезда трусливо попросила дать ему просто отдохнуть и ничего не сказала.

В РФ его позицию не одобряли. По словам музыкального критика Артемия Троицкого, все артисты-путинисты боятся идти на войну, однако убеждают всех в присущем им патриотизме.

"Я, скорее, работяга. Работяга, который привык работать только ртом", — сказал Газманов во время одного интервью.

Чтобы получить славу, Газманов приложил много усилий. В его карьере были и спортивные "спецефекты". И элементы "циркового шоу". Еще певец начал одевать во время выступлений шинель и быстро понял, что это можно использовать.

"Политическая элита Кремля была в восторге от военного репертуара артиста. Это какой мощный инструмент пропаганды! Пока российские солдаты вели захватнические войны, Газманов отбеливал их мундиры", — отмечают журналисты.

Песня артиста "Офицеры" сразу оказалась в хитах, она звучала на каждом пропагандистском мероприятии. Исполняя свои песни, певец "пробился" в Кремль и получил награды от Путина.

Благодаря своему творчеству, исполнитель "натанцевал" на роскошный дом в Подмосковье и приобрел европейскую недвижимость. Газманов имеет особняк в Латвии, виллу в Италии.

Во время войны дети Газманова тоже не торопятся "любить" РФ. Они не пошли в военкомат. Два его сына активно пропагандируют патриотизм, но не хотят идти воевать.

У жены певца есть мечта, чтобы он вышел на пенсию. Она хочет "посмотреть мир" и отправиться вместе в путешествие. Но против Газманова заработали санкции, он жалуется, что у него "забрали" недвижимость за границей. Так же путиниста не пускают в другие страны, поэтому ему придется развлекать "элиту" России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Газманов на концерте Путина в Лужниках спрятал логотип Prada на пуховике .

