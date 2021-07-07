Как худеет после вторых родов Меган Маркл: подробности

Меган Маркл недавно родила второго ребенка. Если верить американским таблоидам, жена принца Гарри сейчас много работает, чтобы вернуться к прежнему весу. Об этом пишет Сosmo.

Меган Маркл (фото из открытых источников)

Известно, что Меган не спешит быстро похудеть. Ведь Маркл — феминистка. Она хочет на своем примере показать женщинам со всего мира, что изменения, которые происходят с телом во время беременности и после родов, абсолютно нормальны. И их не нужно стесняться, ими надо гордиться! Но все же Меган худеет. После рождения Арчи в 2019 году она вернулась в форму всего за несколько месяцев! А до этого бывшая герцогиня почти не появлялась на публике.

Бывшая герцогиня не морит себя жесткими диетами. Именно эти секреты помогли Меган после первых родов вернуть и подтянуть фигуру без необходимости прибегать к экстремальным диетам и изнурительным физическим нагрузкам. И вдруг она решила не экспериментировать, а снова воспользоваться проверенными способами. Тем более, что после бегства из дворца ей вообще не нужно спешить возвращаться на красные дорожки.

Инсайдеры уверяют, что Меган Маркл уже давно придерживается растительной диеты. Хотя иногда она может съесть стейк, о чем сама рассказывала в интервью. Известно, что молодая мама добавила в свой рацион отвары из суперфудов. Они, к слову, пополняют в организме дефицит витаминов и микроэлементов.

Пьет Меган "зеленый сок" — проще говоря, смузи из овощей и фруктов. В ход идут яблоки, сельдерей, лимон, имбирь, овсяное молоко. Главное — не добавлять сахар.

Что же касается физических упражнений, то Меган активно занимается пилатесом и йогой. Дело в том, что упражнения, направленные на растяжку, не только возвращают телу гибкость, но и подтягивают мышцы, стимулируя обменные процессы в организме. Жировые клетки, конечно же, тоже сжигаются! В результате не только тают лишние килограммы, но и исчезают отеки, от которых страдают многие женщины после родов.

Меган доверяет альтернативной медицине и даже собиралась рожать первенца дома. Но такие идеи тогда точно не понравились королевской семье. Но теперь, в изгнании в Америке, ей можно все!

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что Меган Марк вышла в свет впервые после рождения дочери.





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