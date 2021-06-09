Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео

В Сети появился видеоролик, на котором продемонстрирована настоящая фигура популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Оказывается, что фотографии, которыми делиться певец в соцсетях, не совсем соответствуют действительности, пишет издание OBOZREVATEL.



Филипп Киркоров - фото из открытых источников

Накануне Киркоров опубликовал на странице в Instargam снимок, на котором показал обнаженный и подтянутый торс. Однако в Telegram-канале "Только никому" обнародовали видео, где видно округлившийся живот знаменитости.

В своем аккаунте Киркоров с густой растительностью на груди позировал на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах в ярких шортах и с голым торсом.

"Ожидание/реальность. В своем инстаграме и чужом", – подписали ролик в сети.

Напомним, что громкий скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым, как оказалось, навсегда поставил точку на продюсерской работе известного в Украине продюсера Нателлы Крапивиной. Она уже много лет сотрудничает с известной в нашей стране и на территории бывшего СНГ певицей Светланой Лободой. Еще раньше, острая на язык продюсер, российскую премию МУЗ-ТВ назвала "цирком уродов". Досталось и Филиппу Бедросовичу. Очевидно, это был заготовленный ответ на обвинения королем российской эстрады команды Светланы Лободы в плагиате номера Бейонсе.

Дальше было еще больше. Филипп опубликовал на своей странице в Инстаграмме свое фото с артистом, экс-возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, которого больше знают как DAVA. Комментарий от Крапивиной появился незамедлительно. Она сказала что это, паноптикум в чистом виде. Еще обидно отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Филипп Бедросович обиделся не на шутку. В своем видеообращении он отметил, что не воспринимает любые формы дискриминации.









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