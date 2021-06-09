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Главная Новости Звезды персона Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео
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Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео

Накануне певец опубликовал на странице в Instargam снимок, на котором показал обнаженный и подтянутый торс

9 июня 2021, 10:55
Автор:

Елизавета Черных

В Сети появился видеоролик, на котором продемонстрирована настоящая фигура популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Оказывается, что фотографии, которыми делиться певец в соцсетях, не совсем соответствуют действительности, пишет издание OBOZREVATEL.

Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео

Филипп Киркоров - фото из открытых источников

Накануне Киркоров опубликовал на странице в Instargam снимок, на котором показал обнаженный и подтянутый торс. Однако в Telegram-канале "Только никому" обнародовали видео, где видно округлившийся живот знаменитости. 

В своем аккаунте Киркоров с густой растительностью на груди позировал на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах в ярких шортах и с голым торсом. 

Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео - фото 2

"Ожидание/реальность. В своем инстаграме и чужом", – подписали ролик в сети.
Как Киркоров выглядит в реальной жизни: в Сети показали видео - фото 3

Напомним, что громкий скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым, как оказалось, навсегда поставил точку на продюсерской работе известного в Украине продюсера Нателлы Крапивиной. Она уже много лет сотрудничает с известной в нашей стране и на территории бывшего СНГ певицей Светланой Лободой. Еще раньше, острая на язык продюсер, российскую премию МУЗ-ТВ назвала "цирком уродов". Досталось и Филиппу Бедросовичу. Очевидно, это был заготовленный ответ на обвинения королем российской эстрады команды Светланы Лободы в плагиате номера Бейонсе.

Дальше было еще больше. Филипп опубликовал на своей странице в Инстаграмме свое фото с артистом, экс-возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, которого больше знают как DAVA. Комментарий от Крапивиной появился незамедлительно. Она сказала что это, паноптикум в чистом виде. Еще обидно отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Филипп Бедросович обиделся не на шутку. В своем видеообращении он отметил, что не воспринимает любые формы дискриминации.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/kak-kirkorov-vyiglyadit-v-realnoj-zhizni-v-seti-pokazali-video-s-zhivotom.htm?_gl=1*1kvsibt*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzIyMDIyMi45OS4xLjE2MjMyMjEzNzEuMA..&_ga=2.78777875.626319015.16230426
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