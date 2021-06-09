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После скандала с Киркоровым уволилась продюсер Лободы

Нателла Крапивина решила навсегда покинуть шоу- бизнес

9 июня 2021, 10:21
Автор:

Лиля Воробьева

Громкий скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым, как оказалось, навсегда поставил точку на продюсерской работе известного в Украине продюсера Нателлы Крапивиной. Она уже много лет сотрудничает с известной в нашей стране и на территории бывшего СНГ певицей Светланой Лободой. Об этом продюсер рассказала в Instagram.

После скандала с Киркоровым уволилась продюсер Лободы

Светлана Лобода и Нателла Крапивина. Фото: instagram.com.

По словам Нателлы Крапивиной, все "бесконечное конец свой находит". Также на своей странице в соцсети она опубликовала фотографию о рабочих буднях с Лободой.

"С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ничего общего с шоу-бизнесом", — коротко добавила Нателла, но причины такого кардинального решения не назвала.

Поклонники подозревают, что это — последствия ссоры с известной российской поп-звездой Филиппом Киркоровым.

Во всем виноваты соцсети.  Ведь там разгорелся звездный скандал.

Еще раньше, острая на язык продюсер, российскую премию МУЗ-ТВ назвала "цирком уродов". Досталось и Филиппу Бедросовичу. Очевидно, это был заготовленый ответ на обвинения королем российской эстрады команды Светланы Лободы в плагиате номера Бейонсе.

Дальше было еще больше. Филипп опубликовал на своей странице в Инстаграмме свое фото с артистом, экс-возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, которого больше знают как DAVA. Они вместе выступали в Дубае.

Комментарий от Крапивиной появился незамедлительно. Она сказала что это, паноптикум в чистом виде. Еще обидно отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Филипп Бедросович обиделся не на шутку. В своем видеообращении он отметил, что не воспринимает любые формы дискриминации.

"Это оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла?", — спросил поп-король у коллеги по украинскому эстрадному цеху.

По словам Филиппа, "некоторые уже представили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий". Киркоров назвал цитату о расчленении его и молодого коллеги на шашлыки, дискриминацией. И добавил, что  будет жестоко выступать против того, кто бы не стоял на его пути.

Напомним издание "Комментарии" информировало о том, что Лобода показала лицо младшей дочери.


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Источник: https://www.instagram.com/natellakrapivina/
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