Как победитель "Холостячки" сумел уехать в США: появились новые подробности

Известный в нашей стране комик и телеведущий Андрей Рыбак , известный с участием в реалити-шоу "Холостячка", откровенно объяснил поступок своего друга и коллеги Александра Эллерта, которому удалось покорить сердце актрисы Ксении Мишиной и победить в шоу. Отвечая на вопрос Славы Демина, Андрей Рыбак рассказал, как его друг уехал за границу и устроился в Соединенных Штатах.

Александр Эллерт (фото из открытых источников)

"Я не соглашаюсь со словом "бегство". Во-первых, он был здесь и в начале полномасштабного вторжения, он был в Украине. Он законно уехал. У него, кажется, что-то или астма, или большая проблема с дыханием. Это правда". Он, бывало, если пробегал и откуда-то возвращался, мы поднимались на 3-4 этаж домой, у него была такая хрипучая одышка.Он ничего с этим не делал.Продолжал курить.Я знаю, что у него есть все нужные документы, он законно выехал . Не так, типа, что я волонтер, поеду куплю дрон и не вернусь", — отметил украинский комик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как известный хореограф уехал за границу во время войны. Украинская звезда хореографии Влад Яма, как только началось полномасштабное российское вторжение с семьей, выехал в США, где сидит уже почти два года. Как сообщают, танцор незаконно пересек украинскую границу.

По словам инсайдера для издания "Обозреватель", Влад Яма подкупил взяткой пограничников, и потому он таки уехал. Собеседник медиа сообщил, что артист намеревался строить карьеру в Америке, но это ему не удалось.

По этой причине у танцовщика планы по возвращению в Украину, чтобы здесь снова начать зарабатывать деньги и достраивать свой дом.





