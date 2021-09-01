Как "похороны авторитета": в Сети пошутили над школьной линейкой детей Пугачевой и Галкина

Популярный российский телеведущий и юморист Максим Галкин обнародовал в своем Instagram видеоролик, на котором его супруга Алла Пугачева ведет детей Гарри и Лизу на школьную линейку. Двойняшки идут во второй класс. Пользователи социальной сети отреагировали на событие, пошутив в комментариях, передает УНИАН.

Максим Галкин и Алла Пугачева - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что Пугачева появилась в темном наряде, поверх которого надела белый полупрозрачный кардиган. Дополнила она такой образ черной шляпой и ботинками в тон.

Ее муж Максим Галкин показал отрывок видео, на котором видны автомобили, припаркованные у школы. Все машины черного цвета и большинство из них — дорогостоящие модели. Видимо поэтому пользователи Сети начали шутить, что мероприятие больше похоже не на школьную линейку, а на "похороны авторитета".





"Судя по авто очень высокий уровень знаний", "Тачки на подбор", "По машинам похоже на похороны авторитета", "Весь российским автопром в одном видео", "Красиво жить не запретишь", — писали пользователи в комментариях под видео.

Ранее издание "Комментарии" писало, что супруга Дмитрия Монатика Ирина в сети поделилась фото с сыновьями, которым предстоит сделать новый этап в жизни, ведь они идут в первый класс. В своем Facebook девушка выложила фото с Платоном и Даниилом, сделанное в зеркале лифта. На снимке дружное семейство улыбается, а младший сын держит в руках мягкую игрушку динозавра.

Супруга Дмитрия Монатика отметила, что пока глава семейства занят тем, что радует мир своей великолепной музыкой, его сыновья готовятся осуществить новый шаг в жизни, ведь перед ними открывается много невиданного ранее.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!