Как произошел смертельный выстрел Алека Болдуина – свидетельства под присягой

В американском суде выступили свидетели, описавшие ход событий, повлекших смерть оператора Галины Гатчинз, сообщает агентство BBC News.

Съемочная площадка фильма "Ржавчина" (Rust) - фото из сети

Свидетельство давал Рид Рассел, оператор, и Джоэл Соуза, режиссер. Согласно их рассказам, Алек Болдуин сидел на скамейке перед церковным сооружением и упражнялся доставать реквизитный пистолет. Актеру сказали, что пистолет разряжен. Галина Гатчинз стояла прямо перед ним, сзади стоял режиссер и смотрел ей через плечо. В какой-то момент раздался звук, похожий на удар кнута. Именно тогда оператор получила ранения в грудь. Она пожаловалась на боли в животе, стала отступать назад и натолкнулась на Соуза. Ее опустили на землю. Рассел услышал: она жаловалась, что не чувствует ног.

Суд спросил свидетелей, как Болдуин обычно обращался с оружием. Рассел ответил, что очень осторожно. В частности, он перед выстрелом даже удостоверялся, что рядом нет ребенка.



Пистолет актеру передал из рук в руки Дэйв Голлс, помощник режиссера. При этом он сказал, что "оружие холодное", то есть незаряженное. Коллеги Голлса, между тем, обвиняют его в небрежном обращении с оружием. Мэгги Холл, лицензированный пиротехник, сообщила, что он пренебрегал протоколами безопасности по оружию во время съемок телесериала. Она акцентирует внимание на том, что не стоит обвинять одного человека в данной ситуации. Происшествие говорит о том, что нужно начать масштабное обсуждение безопасности на съемочной площадке.

Съемки киноленты также сопровождались недоразумениями между съемочной группой и руководителями, сообщил Рид Рассел под присягой. В результате шесть человек даже ушли с площадки.



Роковой выстрел, в результате которого погибла Галина Гатчинз, талантливый оператор украинского происхождения, произошел на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в городе Санта-Фе (Нью-Мексика). Пистолет был в руках актера Алека Болдуина. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза. Более подробно о ситуации можно прочитать в материале, который издание "Комментарии" публиковало ранее .





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