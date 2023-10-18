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Как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов

С момента выхода сериала "Зена - королева воинов" прошло почти 30 лет. Как изменилась главная звезда за эти годы.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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В 1990-х годах новозеландская актриса Люси Лоулесс покорила мир своим образом воинственной принцессы Зены. В течение шести лет она играла главную героиню сериала и увлекала миллионы зрителей. Как сейчас выглядит главная актриса сериала "Зена — королева воинов", впервые вышедшего на экраны в далеком 1995 году, 28 лет назад.

Как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов

Люси Лоулесс в роли Ксены. Фото из открытых источников

Актриса Люси Лоулесс привлекла внимание зрителей в нескольких эпизодах сериала "Геркулес: Легендарные путешествия", где исполнила роль Зены. Из-за популярности персонажа продюсеры запустили собственный сериал о королеве воинов, который имел шесть сезонов и выходил с 1995 по 2001 годы.


По состоянию на 2023 год Люси Лоулесс 55 лет. У нее есть дочь Дейзи от брака с первым мужем Гартом Лоулесом, а также еще двое сыновей от второго мужа Роберта Таперта. Ниже можно посмотреть, как выглядит Люси Лоулесс сейчас:

Как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов - фото 2
Как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов - фото 3
Как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов - фото 4

Несмотря на то, что для большинства Люси Лоулесс известна ролью в сериале "Зена — королева воинов", она снималась в популярных постановках: "Спартак", Звездный крейсер "Галактика", "CSI: Место преступления Майами", "Парки и зоны отдыха", "Совершенно секретно" и других сериалах.

В 2012 году Лоулесс привлекла внимание мира не по профессиональным причинам. Полиция Новой Зеландии арестовала женщину после того, как она приковала себя к нефтяному танкеру. Таким образом, она вместе с несколькими активистами протестовала против бурения в Арктике. Кроме того, неоднозначные отношения Зены с ее попутчицей Габриэль в сериале "Зена — королева воинов" привели к тому, что Люси Лоулесс стала иконой среди лесбиянок. Люси Лоулесс неоднократно участвовала в гей-парадах и поддерживает однополые браки.

В настоящее время Лоулесс играет в новозеландском комедийно-драматическом сериале "Моя жизнь — это убийство" и работает над собственными режиссерскими проектами.

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