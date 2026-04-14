Как сегодня выглядит Сара Мишель Геллар: звезде "Баффи" – 49 лет (ФОТО)

14 апреля одна из самых известных актрис 2000-х Сара Мишель Геллар отмечает свой 49-й день рождения. Мировую славу ей принесла роль в культовом сериале "Баффи – победительница вампиров", сделавшего ее иконой поп-культуры.

Сара Мишель Геллар в роли Баффи. Фото из открытых источников

Карьера Сары Мишель Геллар началась еще в детстве. В четыре года ее заметили в Нью-Йорке, что открыло путь к рекламным контрактам и первым ролям. Впоследствии актриса закрепила успех в фильмах "Жестокие игры", "Я знаю, что вы совершили прошлым летом" и "Крик 2".

Сегодня актриса остается активной в кино и телевидении. В 2026 году она стала судьей шоу Star Search на платформе Netflix, а также присоединилась к актерскому составу сериала "Декстер: Первородный грех". Кроме того, Геллар возвращается к любимому жанру хоррора. Теперь ее можно будет увидеть в продолжении проекта "Игра в прятки".

Однако не все проекты были реализованы. Перезапуск "Баффи – победительница вампиров" на Hulu отменили в 2026 году из-за внутренних трудностей платформы.

Вне съемочной площадки Сара Мишель Геллар добилась успеха в бизнесе. Она является соучредительницей бренда Foodstirs и развивает линию безглютеновых продуктов Sweet Addison's. Также Геллар открыто говорит о борьбе со сколиозом, сопровождающим ее с детства. Поддерживать форму ей помогают йога и пилатес.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Фото: instagram/sarahmgellar

Личную жизнь актрисы часто ставят в пример. Она более 20 лет состоит в браке с Фредди Принцем-младшим. Пара воспитывает двоих детей и остается одной из самых стабильных в Голливуде.

Вопреки годам, Сара Мишель Геллар продолжает совмещать карьеру, бизнес и семью, оставаясь одной из икон своего поколения.

