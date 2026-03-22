Різ Візерспун - 50: як сьогодні виглядає оскароносна акторка (ФОТО)

22 березня американська акторка та продюсерка Різ Візерспун святкує свої 50 років. Зірка Голлівуду, лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі" підбила підсумки різних етапів свого життя та поділилася особистими роздумами із шанувальниками.

Різ Візерспун. Фото: The Pioneer Woman

З нагоди ювілею Різ Візерспун опублікувала в соцмережах серію фотографій, де показала, як змінювалася у 20, 30, 40 і 50 років. У дописі вона подякувала життю за досвід і можливості, які сформували її як людину та професіоналку.

"У неділю мені виповнюється 50, і я мимоволі згадую роки, які сформували мене такою, якою я є сьогодні. Відчуваю вдячність", — написала акторка.

Різ Візерспун зізналася, що у 20 років переживала перші випробування славою, працювала майже без відпочинку та лише вчилася поєднувати кар’єру й особисте життя. Саме тоді вона зіграла ролі у фільмах "Жорстокі наміри" та "Вибори", а згодом отримала світове визнання завдяки стрічці "Переступити межу", за яку була нагороджена "Оскаром".

Як пише Візерспун, у 30 років вона почала активно займатися продюсуванням і створювати історії про сильних жінок. Переломним моментом у кар’єрі вона називає проєкти "Дика" та серіал "Велика маленька брехня".

Сьогодні акторка очолює медіакомпанію Hello Sunshine та продовжує працювати над новими проєктами. Останніми роками вона активно знімається у популярному серіалі "Ранкове шоу".

Підбиваючи підсумки свого 50-річного ювілею, Візерспун заявила, що має попереду ще багато планів.

"Ще так багато потрібно зробити, і я з нетерпінням чекаю на все це. Більше історій, які можна розповісти, більше жінок, за яких можна вболівати, і більше способів продовжувати навчатися та розвиватися", — підсумувала Візерспун.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Різ Візерспун відмовилася повернутися в серіал "Друзі".

Також "Коментарі" писали, як сьогодні у свої 71 рік виглядає Брюс Вілліс.