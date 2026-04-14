Як сьогодні виглядає Сара Мішель Геллар: зірці "Баффі" - 49 років (ФОТО)

14 квітня одна з найвідоміших акторок 2000-х Сара Мішель Геллар відзначає свій 49 день народження. Світову славу їй принесла роль у культовому серіалі "Баффі — переможниця вампірів", який зробив її іконою попкультури.

Кар’єра Сари Мішель Геллар почалася ще в дитинстві. У чотири роки її помітили в Нью-Йорку, що відкрило шлях до рекламних контрактів і перших ролей. Згодом акторка закріпила успіх у фільмах "Жорстокі ігри", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" та "Крик 2".

Сьогодні акторка залишається активною у кіно та на телебаченні. У 2026 році вона стала суддею шоу Star Search на платформі Netflix, а також приєдналася до акторського складу серіалу "Декстер: Первородний гріх". Крім того, Геллар повертається до улюбленого жанру хорору. Тепер її можна буде побачити у продовженні проєкту "Гра в хованки".

Однак не всі проєкти були реалізовані. Перезапуск "Баффі — переможниця вампірів" на Hulu скасували у 2026 році через внутрішні труднощі платформи.

Поза знімальним майданчиком Сара Мішель Геллар досягла успіху в бізнесі. Вона є співзасновницею бренду Foodstirs і розвиває лінію безглютенових продуктів Sweet Addison’s. Також Геллар відкрито говорить про боротьбу зі сколіозом, який супроводжує її з дитинства. Підтримувати форму їй допомагають йога та пілатес.

Особисте життя акторки часто ставлять у приклад. Вона понад 20 років перебуває у шлюбі з Фредді Принцом-молодшим. Пара виховує двох дітей і залишається однією з найстабільніших у Голлівуді.

Попри роки, Сара Мішель Геллар продовжує поєднувати кар’єру, бізнес і сім’ю, залишаючись однією з ікон свого покоління.

