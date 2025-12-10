logo

Как сегодня выглядит Виктор Крум: что известно о жизни актера спустя 20 лет после "Гарри Поттера"

Как сейчас выглядит актер Станислав Яневский, сыгравший Виктора Крума в "Гарри Поттере".

10 декабря 2025, 16:20
Прошло два десятилетия с тех пор, как мир увидел фильм "Гарри Поттер и Бокал огня", где на экране впервые появился харизматичный болгарский чемпион по квиддичу Виктор Крум. Тогда его сыграл 20-летний Станислав Яневский, мгновенно ставший любимцем фанатов. Сегодня актеру 40, и он выглядит совсем не так, как его персонаж во франшизе.

Как сегодня выглядит Виктор Крум: что известно о жизни актера спустя 20 лет после "Гарри Поттера"

Станислав Яневский в роли Виктора Крума. Фото: Warner Bros

Роль Крума стала для Яневского неожиданной возможностью. Он не был студентом театрального факультета, но кастинг-директор заметил его в школьном коридоре и пригласил на пробы. Так юноша без актерского опыта попал в одну из самых известных кинофраншиз мира.

В фильме 2025 Крум боролся рядом с Гарри за победу в Турнире Трех волшебников и стал соперником Рона в борьбе за внимание Гермионы. Его суровый образ с обритой головой, крепким телосложением и лаконичностью запечатлелись в памяти зрителей.

Как сегодня выглядит Виктор Крум: что известно о жизни актера спустя 20 лет после ”Гарри Поттера” - фото 2

Станислав Яневский. Фото: stan_yanevski/Instagram

После "Поттера" Яневский снялся в фильме "Хостел 2", а также в научно-фантастическом триллере "Скрытие". Однако со временем он постепенно отошел от кино. После продолжительной паузы его последней работой стала роль в фильме "Последнее падение" 2021 года. После этого актер сменил профессию и стал мотивационным спикером.

Несмотря на отсутствие в кино, в соцсетях Яневский сохраняет огромную популярность. Его Instagram насчитывает около 300 тысяч подписчиков. Там он регулярно делится воспоминаниями о съемках Гарри Поттера, тренировками и фитнес-контентом. Фанаты часто удивляются его новому образу, ведь теперь у Яневского длинные волосы, густая борода и вообще другой стиль.

Как сегодня выглядит Виктор Крум: что известно о жизни актера спустя 20 лет после ”Гарри Поттера” - фото 2

Станислав Яневский. Фото: stan_yanevski/Instagram

Как сегодня выглядит Виктор Крум: что известно о жизни актера спустя 20 лет после ”Гарри Поттера” - фото 2

Станислав Яневский. Фото: stan_yanevski/Instagram

Через 20 лет после премьеры Станислав Яневский все еще остается частью большой "поттеровской" семьи, хотя и избрал совсем другой путь. Но для многих фанатов он навсегда останется тем же Виктором Крумом, который пригласил Гермиону на Рождественский бал и покорил сердца зрителей по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Станислав Яневский в мае этого года попал в больницу.

Также "Комментарии" писали, что украинская актриса получила роль в новом сериале о Гарри Поттере.



