Як сьогодні виглядає Віктор Крум: що відомо про життя актора через 20 років після "Гаррі Поттера"

Минуло два десятиліття відтоді, як світ побачив фільм "Гаррі Поттер і Келих вогню", де на екрані вперше з’явився харизматичний болгарський чемпіон із квідичу Віктор Крум. Тоді його зіграв 20-річний Станіслав Яневські, який миттєво став улюбленцем фанатів. Сьогодні актору 40, і він виглядає зовсім не так, як його персонаж у франшизі.

Станіслав Яневські у ролі Віктора Крума. Фото: Warner Bros

Роль Крума стала для Яневські несподіваною можливістю. Він не був студентом театрального факультету, але кастинг-директор помітив його у шкільному коридорі та запросив на проби. Так юнак без акторського досвіду потрапив у одну з найвідоміших кінофраншиз світу.

У фільмі 2025 року Крум боровся поруч з Гаррі за перемогу в Турнірі Трьох чарівників і став суперником Рона в боротьбі за увагу Герміони. Його суворий образ з поголеною головою, міцною статурою та лаконічністю закарбувалися в пам’яті глядачів.

Станіслав Яневські. Фото: stan_yanevski/Instagram

Після "Поттера" Яневські знявся у фільмі "Хостел 2", а також у науково-фантастичному трилері "Приховування". Проте згодом він поступово відійшов від кіно. Після тривалої паузи його останньою роботою стала роль у фільмі "Останнє падіння" 2021 року. Після цього актор змінив професію та став мотиваційним спікером.

Попри відсутність у кіно, у соцмережах Яневські зберігає величезну популярність. Його Instagram налічує майже 300 тисяч підписників. Там він регулярно ділиться спогадами про зйомки "Гаррі Поттера", тренуваннями та фітнес-контентом. Фанати часто дивуються його новому образу, адже тепер Яневські має довше волосся, густу бороду та загалом інший стиль.

Станіслав Яневські. Фото: stan_yanevski/Instagram

Станіслав Яневські. Фото: stan_yanevski/Instagram

Через 20 років після прем’єри Станіслав Яневські все ще залишається частиною великої "поттерівської" родини, хоча й обрав зовсім інший шлях. Але для багатьох фанатів він назавжди залишиться тим самим Віктором Крумом, який запросив Герміону на Різдвяний бал і підкорив серця глядачів у всьому світі.

