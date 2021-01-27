Как выглядит элитный особняк Софии Ротару под Киевом (ВИДЕО)

В СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской артистки Софии Ротару. Звезда проводит в нем много времени после того, как началась пандемия коронавируса. Об этом пишет "Страна. Юа".

София Ротару. Фото: gazeta.ru

Сообщается, что особняк находится в селе Пятихатка Киевской области по улице Соловьяненко. Это на границе двух сел, которые расположены довольно далеко от трассы, в сосновой роще. У дома нет прямого выхода к водоему.

Зато вокруг жилья растет много хвойных деревьев. В своем саду София Ротару посадила элитные голубые ели, туи, а также другие декоративные растения.

В материале говорится, что площадь дома украинской певицы составляет 1412 квадратных метров. Купила Ротару его еще около 15 лет тому назад. Сначала был деревянный сруб, который позднее обложили кирпичом. Сейчас же дом имеет немного угловатую форму, есть несколько уровней.

Во время съемок коттеджа во дворе стоял припаркованный Range Rover, на котором ездит певица. Также можно заметить, что из трубы над каминным залом дома шел дым.

Стоит также отметить, что по соседству со звездным особняком расположены не менее красивые и шикарные дворцы. Некоторые из них еще находятся на этапе строительства.





Как сообщало издание "Комментарии", София Ротару поразила молодостью и красотой. Украинская певица София Ротару, которой этим летом исполнилось уже 73 года, не перестает приятно радовать своих фанатом вечной красотой и всегда ухоженным и свежим внешним видом. Так, ее сын Руслан Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовал снимок со звездной мамой, который собрал множество приятных комментариев и комплиментов от пользователей.



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