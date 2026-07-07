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Как выглядит новая "Мисс Вселенная Украина 2026" без макияжа и в бикини (ФОТО)

Новая "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова показала, как выглядит в повседневной жизни.

7 июля 2026, 17:17
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Slava Kot

Новая обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова активно ведет социальные сети, где показывает не только кадры по фотосессиям и конкурсам, но и свою повседневную жизнь. На страницах 22-летней киевлянки можно увидеть ее без сценического макияжа, в домашней атмосфере, во время путешествий и отдыха на море.

Как выглядит новая "Мисс Вселенная Украина 2026" без макияжа и в бикини (ФОТО)

Анна Никонова. Фото: instagram/ananikonovaa

В отличие от конкурсного образа, в обычной жизни Анна Никонова выбирает естественность. Она носит темно-каштановые волнистые волосы средней длины, часто отказывается от яркого макияжа. В ее гардеробе преобладают сдержанные и минималистические образы.

Как выглядит новая ”Мисс Вселенная Украина 2026” без макияжа и в бикини (ФОТО) - фото 2

Анна Никонова в бикини. Фото: instagram/ananikonovaa

Отдельное внимание привлекают фотографии отдыха, где победительница конкурса позирует в бикини. В то же время большинство ее контента посвящено обучению, путешествиям, работе, благотворительным и образовательным проектам, а также профессиональным фотосессиям.

Как выглядит новая ”Мисс Вселенная Украина 2026” без макияжа и в бикини (ФОТО) - фото 2

Анна Никонова в бикини. Фото: instagram/ananikonovaa

Анна Никонова родилась в Киеве в семье бизнесмена и девелопера Игоря Никонова и его супруги Иванны. У нее есть сестра-близняшка Оля и еще восемь братьев и сестер. С детства занималась вокалом, художественной гимнастикой и моделингом.

Как выглядит новая ”Мисс Вселенная Украина 2026” без макияжа и в бикини (ФОТО) - фото 2

Анна Никонова и ее сестра близнец. Фото: instagram/ananikonovaa

Сегодня у Анны диплом психологи и завершает магистратуру по образовательной психологии в Кембриджском университете. Параллельно она работает координатором международных партнерств в образовательном холдинге A+, занимаясь внедрением современных образовательных практик для украинских детей.

Как выглядит новая ”Мисс Вселенная Украина 2026” без макияжа и в бикини (ФОТО) - фото 2

Новая "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова. Фото: instagram/ananikonovaa

Победительницей национального конкурса "Мисс Вселенная Украина 2026" Никонову объявили 1 июля. Осенью она будет представлять Украину на международном финале Miss Universe 2026, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка, мама троих детей, победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe.

Также "Комментарии" писали, что "самая красивая девочка в мире" вышла замуж. Как он выглядит сегодня.



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