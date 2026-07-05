"Найкрасивіша дівчинка у світі" вийшла заміж: як вона виглядає сьогодні (ФОТО)

Французька модель Тілан Блондо, яку ще в дитинстві світові ЗМІ охрестили "найкрасивішою дівчинкою у світі", офіційно вийшла заміж. У 25 років вона одружилася з французьким діджеєм Беном Атталем. Весільна церемонія відбулася в Парижі й стала новим етапом у житті моделі, яка протягом багатьох років перебувала в центрі уваги через свій титул.

Тілан Блондо. Фото: instagram / thylaneblondeau

Модельна кар'єра Тілан Блондо почалася досить рано. У чотирирічному віці вона дебютувала на показі Jean Paul Gaultier, а вже за кілька років після фотосесії для Vogue Enfants отримала неофіційне звання "найкрасивішої дівчинки світу". Саме тоді її фотографії вперше облетіли міжнародні медіа з таким заголовком.

Однак, популярність мала і зворотний бік. У десятирічному віці Тілан знялася для Vogue Paris у фотосесії, яка викликала гострі дискусії через надто дорослий образ дитини. Пізніше модель неодноразово зізнавалася, що їй було непросто жити під тиском очікувань, адже вона хотіла, щоб її сприймали не лише через зовнішність.

Тілан Блондо, яку називали "найкраисвішою дівчинкою". Фото: instagram / thylaneblondeau

Попри критику, Блондо успішно побудувала кар'єру у світі моди. У 2017 році вона дебютувала на дорослому подіумі Dolce & Gabbana, а згодом стала обличчям L'Oréal та співпрацювала з провідними модними й косметичними брендами. За цей час вона також працювала поруч із такими відомими моделями, як Джордан Данн і Джиджі Хадід.

Бен Атталь та Тілан Блондо. Фото: instagram / thylaneblondeau

Тілан Блондо вийшла заміж за Бена Атталя. Фото: instagram / thylaneblondeau

Про заручини з Беном Атталем Тілан Блондо повідомила лише кілька місяців тому, назвавши його своїм "найкращим другом". На весільній церемонії модель з'явилася у класичній білій сукні з елегантною накидкою, тоді як наречений обрав темно-синій костюм.

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